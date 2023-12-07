https://ria.ru/20231207/soprovozhdenie-1914362828.html

Полет Путина в сопровождении истребителей прошел штатно, заявил Песков

Полет Путина в сопровождении истребителей прошел штатно, заявил Песков - РИА Новости, 07.12.2023

Полет Путина в сопровождении истребителей прошел штатно, заявил Песков

Полет президента РФ Владимира Путина, которого во время поездки на Ближний Восток сопровождали российские истребители Су-35С, прошел штатно и нормально, заявил... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:23

2023-12-07T14:23

2023-12-07T14:23

ближний восток

дмитрий песков

су-35с

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Полет президента РФ Владимира Путина, которого во время поездки на Ближний Восток сопровождали российские истребители Су-35С, прошел штатно и нормально, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Нам неизвестно ничего об инцидентах, исходим из того, что все прошло нормально и штатно", - сообщил Песков. Ранее Песков сообщал, что борт номер один с Путиным на борту на всем протяжении маршрута на Ближний Восток в среду сопровождали российские истребители Су-35С в связи с тем, что глава государства работал "в неспокойном регионе".

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

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Сопровождение борта президента истребителями СУ-35С Сопровождение борта президента истребителями СУ-35С 2023-12-07T14:23 true PT0M52S

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ближний восток, дмитрий песков, су-35с, владимир путин, в мире