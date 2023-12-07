https://ria.ru/20231207/siriya-1914491595.html

В Сирии террористы за сутки четыре раза обстреляли идлибскую зону

В Сирии террористы за сутки четыре раза обстреляли идлибскую зону - РИА Новости, 07.12.2023

В Сирии террористы за сутки четыре раза обстреляли идлибскую зону

Боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* (обе запрещены в России) за сутки совершили четыре обстрела в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T22:13

2023-12-07T22:13

2023-12-07T22:13

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Боевики террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"* (обе запрещены в России) за сутки совершили четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике контр-адмирал Вадим Кулить. "За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано четыре обстрела позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламская партия Туркестана"*: в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Идлиб - два обстрела", - говорится в сообщении. Кулить добавил, что так называемая международная "коалиция" во главе с США в Сирии продолжает создавать опасные ситуации. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано десять нарушений тремя парами истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt "коалиции".* Террористические группировки, запрещенные в России

https://ria.ru/20230828/siriya-1892702756.html

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