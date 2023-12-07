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Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не работают - РИА Новости, 07.12.2023
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19:20 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914471125.html
Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не работают
Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не работают - РИА Новости, 07.12.2023
Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не работают
Санкции против России не работают, но это табуированная тема в высших органах Европейского союза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:20
2023-12-07T19:20
евросоюз
роберт фицо
словакия
в мире
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БРАТИСЛАВА, 7 дек - РИА Новости. Санкции против России не работают, но это табуированная тема в высших органах Европейского союза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Работают или не работают санкции, которые были приняты в огромном размере против России, к сожалению, на полях Европейского совета это табуированная тема. Если вы пытаетесь поднять эту тему, хотите намекнуть, что санкции не работают, то как обычно вам скажут, что вы политически некорректный, хоть это и правда, но не полагается такую правду говорить", - сказал Фицо, отвечая на вопросы в словацком парламенте. Он отметил, что готовится очередной пакет санкций в отношении России. "Ответьте себе на вопрос: на что санкции повлияли? Да, с большой вероятностью они могли усложнить жизнь жителям России, но наивно полагать, что если гражданин России не сможет купить американский телефон, то он не сможет его заменить телефоном из Китая или какой-нибудь другой страны", - сказал Фицо. По его мнению, в итоге санкции привели к тому, что Россия стала самостоятельной в тех отраслях, в которых до этого такой не была. "А самое плохое это то, что санкции часто вредили Европейскому союзу и Словакии", - добавил Фицо. Он в очередной раз подчеркнул, что Словакия не поддержит новый пакет санкций, если в него будет включен мирный атом. "Не могу согласиться, как глава правительства, с такой санкцией, потому что она бы нам значительно могла навредить", - сказал Фицо. В октябре словацкий премьер-министр также говорил, что Словакия не поддержит новые санкции ЕС в отношении РФ, если они будут касаться атомной сферы. Он объяснял, что такая позиция связана с работой атомных электростанций в Словакии и снабжением их топливом. О том, что на подобные санкции не согласится и Венгрия, заявлял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто. При этом он отмечал, что предварительные предложения о 12-м пакете санкций ЕС против РФ не касаются атомной отрасли. В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе страны), с помощью которых вырабатывается больше половины электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций ранее поставляла компания "Росатом". В марте 2022 года Словакия получила от РФ топливо для своих АЭС, с которым не должно было быть сложностей вплоть до конца 2023 года. В августе 2023 года компания Slovenske elektrarne ("Словацкие электростанции") подписала договор с американской Westinghouse о поставке ядерного топлива для АЭС Словакии. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231123/evropa-1911189975.html
https://ria.ru/20231206/neft-1914141039.html
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евросоюз, роберт фицо, словакия, в мире
Евросоюз, Роберт Фицо, Словакия, В мире
Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не работают

Фицо: cанкции против России не работают, но это табуированная тема в ЕС

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 7 дек - РИА Новости. Санкции против России не работают, но это табуированная тема в высших органах Европейского союза, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Работают или не работают санкции, которые были приняты в огромном размере против России, к сожалению, на полях Европейского совета это табуированная тема. Если вы пытаетесь поднять эту тему, хотите намекнуть, что санкции не работают, то как обычно вам скажут, что вы политически некорректный, хоть это и правда, но не полагается такую правду говорить", - сказал Фицо, отвечая на вопросы в словацком парламенте.
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Он отметил, что готовится очередной пакет санкций в отношении России. "Ответьте себе на вопрос: на что санкции повлияли? Да, с большой вероятностью они могли усложнить жизнь жителям России, но наивно полагать, что если гражданин России не сможет купить американский телефон, то он не сможет его заменить телефоном из Китая или какой-нибудь другой страны", - сказал Фицо.
По его мнению, в итоге санкции привели к тому, что Россия стала самостоятельной в тех отраслях, в которых до этого такой не была. "А самое плохое это то, что санкции часто вредили Европейскому союзу и Словакии", - добавил Фицо. Он в очередной раз подчеркнул, что Словакия не поддержит новый пакет санкций, если в него будет включен мирный атом. "Не могу согласиться, как глава правительства, с такой санкцией, потому что она бы нам значительно могла навредить", - сказал Фицо.
В октябре словацкий премьер-министр также говорил, что Словакия не поддержит новые санкции ЕС в отношении РФ, если они будут касаться атомной сферы. Он объяснял, что такая позиция связана с работой атомных электростанций в Словакии и снабжением их топливом. О том, что на подобные санкции не согласится и Венгрия, заявлял министр иностранных дел и внешнеэкономических связей этой страны Петер Сийярто. При этом он отмечал, что предварительные предложения о 12-м пакете санкций ЕС против РФ не касаются атомной отрасли.
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В Словакии действуют две АЭС, построенные с участием специалистов из СССР и России - "Моховце" (в центре страны) и "Богунице" (на западе страны), с помощью которых вырабатывается больше половины электроэнергии в республике. Топливо для обеих станций ранее поставляла компания "Росатом". В марте 2022 года Словакия получила от РФ топливо для своих АЭС, с которым не должно было быть сложностей вплоть до конца 2023 года. В августе 2023 года компания Slovenske elektrarne ("Словацкие электростанции") подписала договор с американской Westinghouse о поставке ядерного топлива для АЭС Словакии.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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