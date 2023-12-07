https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914468346.html

Запад понимает, что санкции не работают, заявила экс-глава МИД Австрии

Запад понимает, что санкции не работают, заявила экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 07.12.2023

Запад понимает, что санкции не работают, заявила экс-глава МИД Австрии

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью британскому телеканалу Би-би-си о том, что Запад признает несостоятельность санкций против России. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:57

2023-12-07T18:57

2023-12-07T18:57

россия

австрия

карин кнайсль

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью британскому телеканалу Би-би-си о том, что Запад признает несостоятельность санкций против России. "Я нахожу трогательным то, что многие признают, что санкции не работают. Многие вынуждены признать, что санкции против России не принесли того результата, которого от них ожидали", - заявила она. Кнайсль также удивилась тому, что Россия продолжает вести деловые отношения со странами Евросоюза, несмотря на их риторику. "А если вы посмотрите на то, о чем говорят все официальные лица ЕС, а они требуют смены режима, как вообще Россия может после этого вести переговоры с людьми, которые хотят вашего схлопывания, вашего разрушения?", - добавила она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, австрия, карин кнайсль, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии