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Запад понимает, что санкции не работают, заявила экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 07.12.2023
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18:57 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914468346.html
Запад понимает, что санкции не работают, заявила экс-глава МИД Австрии
Запад понимает, что санкции не работают, заявила экс-глава МИД Австрии - РИА Новости, 07.12.2023
Запад понимает, что санкции не работают, заявила экс-глава МИД Австрии
Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью британскому телеканалу Би-би-си о том, что Запад признает несостоятельность санкций против России. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:57
2023-12-07T18:57
россия
австрия
карин кнайсль
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью британскому телеканалу Би-би-си о том, что Запад признает несостоятельность санкций против России. "Я нахожу трогательным то, что многие признают, что санкции не работают. Многие вынуждены признать, что санкции против России не принесли того результата, которого от них ожидали", - заявила она. Кнайсль также удивилась тому, что Россия продолжает вести деловые отношения со странами Евросоюза, несмотря на их риторику. "А если вы посмотрите на то, о чем говорят все официальные лица ЕС, а они требуют смены режима, как вообще Россия может после этого вести переговоры с людьми, которые хотят вашего схлопывания, вашего разрушения?", - добавила она. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html
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россия, австрия, карин кнайсль, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Россия, Австрия, Карин Кнайсль, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
Запад понимает, что санкции не работают, заявила экс-глава МИД Австрии

Кнайсль: Запад понимает, что санкции не принесли ожидаемого результата

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкс-Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экс-Министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью британскому телеканалу Би-би-си о том, что Запад признает несостоятельность санкций против России.
"Я нахожу трогательным то, что многие признают, что санкции не работают. Многие вынуждены признать, что санкции против России не принесли того результата, которого от них ожидали", - заявила она.
Кнайсль также удивилась тому, что Россия продолжает вести деловые отношения со странами Евросоюза, несмотря на их риторику. "А если вы посмотрите на то, о чем говорят все официальные лица ЕС, а они требуют смены режима, как вообще Россия может после этого вести переговоры с людьми, которые хотят вашего схлопывания, вашего разрушения?", - добавила она.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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1 декабря, 08:00
 
РоссияАвстрияКарин КнайсльЕвросоюзЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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