https://ria.ru/20231207/sanktsii-1914357720.html

Британия ввела санкции против россиян за якобы связь с кибератаками

Британия ввела санкции против россиян за якобы связь с кибератаками - РИА Новости, 07.12.2023

Британия ввела санкции против россиян за якобы связь с кибератаками

Великобритания внесла в санкционный список имена двух россиян, якобы связанных с группой Callisto, на которую возлагают ответственность за совершение кибератак, РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:12

2023-12-07T14:12

2023-12-07T15:12

великобритания

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список имена двух россиян, якобы связанных с группой Callisto, на которую возлагают ответственность за совершение кибератак, направленных против высокопоставленных лиц для вмешательства в британскую политику, следует из документа, опубликованного на сайте правительства страны."Следующие лица были добавлены в консолидированный список, и теперь их активы подлежат заморозке: Андрей Станиславович Коринец, Руслан Александрович Перетятько", - сказано в документе, где Перетятько значится как "сотрудник разведки ФСБ".Отмечается, что группа Callisto проводила фишинговые атаки, в результате которых был получен несанкционированный доступ и произошла утечка конфиденциальных данных."Эти действия подорвали или были направлены подорвать целостность, процветание и безопасность организаций Великобритании и в более широком смысле правительства Великобритании, и прямо или косвенно причинили или должны были причинить экономический ущерб", - утверждается в документе.

https://ria.ru/20231206/neft-1914141039.html

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великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире