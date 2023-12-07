https://ria.ru/20231207/rynok-1914376424.html
Путин: Москва заинтересована, чтобы рынок был открытым и конкурентным
Путин: Москва заинтересована, чтобы рынок был открытым и конкурентным - РИА Новости, 07.12.2023
Путин: Москва заинтересована, чтобы рынок был открытым и конкурентным
Россия заинтересована в том, чтобы рынок был открытым и конкурентным, РФ никого не выгоняет и ни от кого не закрывается, сказал президент России Владимир Путин... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:00
2023-12-07T15:00
2023-12-07T16:00
москва
россия
экономика
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582104998_0:0:2790:1570_1920x0_80_0_0_16271879c6bd9b9d2caf4276b0ffb34d.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы рынок был открытым и конкурентным, РФ никого не выгоняет и ни от кого не закрывается, сказал президент России Владимир Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!"."Мы заинтересованы в том, чтобы наш рынок был открытым и конкурентным. В этом залог развития, стимул для качественного роста отечественного бизнеса, всей российской экономики. Я повторю, Россия никого не выгоняет, ни от кого не закрывается", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582104998_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_361355192e1e189a67c1b6cd4ec2d221.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, экономика, владимир путин
Москва, Россия, Экономика, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин: Москва заинтересована, чтобы рынок был открытым и конкурентным
Путин: Россия никого не выгоняет со своего рынка и ни от кого не закрывается
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы рынок был открытым и конкурентным, РФ никого не выгоняет и ни от кого не закрывается, сказал президент России Владимир Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!".
"Мы заинтересованы в том, чтобы наш рынок был открытым и конкурентным. В этом залог развития, стимул для качественного роста отечественного бизнеса, всей российской экономики. Я повторю, Россия никого не выгоняет, ни от кого не закрывается", - сказал Путин.
Все пропало: Россия погибает неубедительно