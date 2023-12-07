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Путин: Москва заинтересована, чтобы рынок был открытым и конкурентным - РИА Новости, 07.12.2023
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15:00 07.12.2023 (обновлено: 16:00 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/rynok-1914376424.html
Путин: Москва заинтересована, чтобы рынок был открытым и конкурентным
Путин: Москва заинтересована, чтобы рынок был открытым и конкурентным - РИА Новости, 07.12.2023
Путин: Москва заинтересована, чтобы рынок был открытым и конкурентным
Россия заинтересована в том, чтобы рынок был открытым и конкурентным, РФ никого не выгоняет и ни от кого не закрывается, сказал президент России Владимир Путин... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:00
2023-12-07T16:00
москва
россия
экономика
владимир путин
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы рынок был открытым и конкурентным, РФ никого не выгоняет и ни от кого не закрывается, сказал президент России Владимир Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!"."Мы заинтересованы в том, чтобы наш рынок был открытым и конкурентным. В этом залог развития, стимул для качественного роста отечественного бизнеса, всей российской экономики. Я повторю, Россия никого не выгоняет, ни от кого не закрывается", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
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москва, россия, экономика, владимир путин
Москва, Россия, Экономика, Владимир Путин, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин: Москва заинтересована, чтобы рынок был открытым и конкурентным

Путин: Россия никого не выгоняет со своего рынка и ни от кого не закрывается

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовёт!"
Президент РФ Владимир Путин на форуме Россия зовёт! - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия зовёт!". Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы рынок был открытым и конкурентным, РФ никого не выгоняет и ни от кого не закрывается, сказал президент России Владимир Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!".
"Мы заинтересованы в том, чтобы наш рынок был открытым и конкурентным. В этом залог развития, стимул для качественного роста отечественного бизнеса, всей российской экономики. Я повторю, Россия никого не выгоняет, ни от кого не закрывается", - сказал Путин.
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Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"МоскваРоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
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