https://ria.ru/20231207/rynok-1914376424.html

Путин: Москва заинтересована, чтобы рынок был открытым и конкурентным

Путин: Москва заинтересована, чтобы рынок был открытым и конкурентным - РИА Новости, 07.12.2023

Путин: Москва заинтересована, чтобы рынок был открытым и конкурентным

Россия заинтересована в том, чтобы рынок был открытым и конкурентным, РФ никого не выгоняет и ни от кого не закрывается, сказал президент России Владимир Путин... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:00

2023-12-07T15:00

2023-12-07T16:00

москва

россия

экономика

владимир путин

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы рынок был открытым и конкурентным, РФ никого не выгоняет и ни от кого не закрывается, сказал президент России Владимир Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!"."Мы заинтересованы в том, чтобы наш рынок был открытым и конкурентным. В этом залог развития, стимул для качественного роста отечественного бизнеса, всей российской экономики. Я повторю, Россия никого не выгоняет, ни от кого не закрывается", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

москва

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, россия, экономика, владимир путин