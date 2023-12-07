https://ria.ru/20231207/reabilitatsiya-1914365403.html
В стратегию развития Сибири войдут идеи по реабилитации участников СВО
В стратегию развития Сибири войдут идеи по реабилитации участников СВО - РИА Новости, 07.12.2023
В стратегию развития Сибири войдут идеи по реабилитации участников СВО
В стратегию развития Сибири войдут предложения по реабилитации участников СВО, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:27
2023-12-07T14:27
2023-12-07T14:27
кемеровская область
кемерово
сергей цивилев
россия
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КЕМЕРОВО, 7 дек – РИА Новости. В стратегию развития Сибири войдут предложения по реабилитации участников СВО, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Сергей Цивилев принял участие в заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" по физической культуре и спорту. Одним из основных вопросов стало создание условий для реабилитации и ресоциализации участников СВО и ветеранов боевых действий при помощи адаптивной физической культуры. "Мы в Кузбассе провели Международную научно-практическую конференцию по развитию производительных сил региона, в ней приняли участие ведущие ученые и специалисты. Все идеи будут включены в программу развития нашего региона до 2030 года. Такую же конференцию мы планируем по развитию производительных сил всей Сибири, по результатам будут внесены коррективы в стратегию социально-экономического развития СФО до 2035 года. Важной частью станут предложения в области спорта, в том числе по развитию адаптивных видов и привлечению к занятиям спортом вернувшихся со спецоперации", — приводятся в сообщении слова председателя Совета МАСС Сергея Цивилева. Уточняется, что основные площадки для реабилитации участников СВО средствами адаптивной физической культуры и спорта — ФОК "Металлург" в Белове, Ледовый дворец "Кузбасс" и спорткомплекс "Кузбасс-Арена" в Кемерове, Прокопьевский техникум физической культуры, а также Региональный центр спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта в Новокузнецке, который был признан лучшим в России объектом адаптивного спорта. Вовлечением участников СВО в занятия физкультурой и спортом занимаются также аккредитованные региональные спортивные федерации. Отмечается, что Кузбасс стал первым регионом России, где в августе прошли межрегиональные соревнования "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов СВО. Еще одним вопросом стала концепция подготовки и проведения Спартакиады народов Сибири. Также на заседании обсудили организацию участия сборной команды СФО в VIII летних Международных спортивных Играх "Дети Азии", которые пройдут с 25 июня по 7 июля 2024 года в Якутске.
https://ria.ru/20231206/kemerovo-1914217180.html
https://ria.ru/20231124/kuzbass-1911585225.html
https://ria.ru/20231201/kuzbass-1913093432.html
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кемеровская область, кемерово, сергей цивилев, россия
Кемеровская область, Кемерово, Сергей Цивилев, Россия
В стратегию развития Сибири войдут идеи по реабилитации участников СВО
В стратегию развития Сибири войдут предложения по реабилитации участников СВО
КЕМЕРОВО, 7 дек – РИА Новости. В стратегию развития Сибири войдут предложения по реабилитации участников СВО, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева.
Сергей Цивилев принял участие в заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение" по физической культуре и спорту. Одним из основных вопросов стало создание условий для реабилитации и ресоциализации участников СВО и ветеранов боевых действий при помощи адаптивной физической культуры.
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"Мы в Кузбассе провели Международную научно-практическую конференцию по развитию производительных сил региона, в ней приняли участие ведущие ученые и специалисты. Все идеи будут включены в программу развития нашего региона до 2030 года. Такую же конференцию мы планируем по развитию производительных сил всей Сибири, по результатам будут внесены коррективы в стратегию социально-экономического развития СФО до 2035 года. Важной частью станут предложения в области спорта, в том числе по развитию адаптивных видов и привлечению к занятиям спортом вернувшихся со спецоперации", — приводятся в сообщении слова председателя Совета МАСС Сергея Цивилева.
Уточняется, что основные площадки для реабилитации участников СВО средствами адаптивной физической культуры и спорта — ФОК "Металлург" в Белове, Ледовый дворец "Кузбасс" и спорткомплекс "Кузбасс-Арена" в Кемерове, Прокопьевский техникум физической культуры, а также Региональный центр спортивной подготовки Кузбасса по адаптивным видам спорта в Новокузнецке, который был признан лучшим в России объектом адаптивного спорта. Вовлечением участников СВО в занятия физкультурой и спортом занимаются также аккредитованные региональные спортивные федерации.
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Отмечается, что Кузбасс стал первым регионом России, где в августе прошли межрегиональные соревнования "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов СВО.
Еще одним вопросом стала концепция подготовки и проведения Спартакиады народов Сибири. Также на заседании обсудили организацию участия сборной команды СФО в VIII летних Международных спортивных Играх "Дети Азии", которые пройдут с 25 июня по 7 июля 2024 года в Якутске.
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