https://ria.ru/20231207/putin-1914379351.html

Путин: количество зарубежных компаний в России лишь увеличилось с 2022 года

Путин: количество зарубежных компаний в России лишь увеличилось с 2022 года - РИА Новости, 07.12.2023

Путин: количество зарубежных компаний в России лишь увеличилось с 2022 года

Количество зарубежных компаний в России с 2022 года не сократилось, а наоборот увеличилось, несмотря на давление политических элит Запада, заявил президент... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:07

2023-12-07T15:07

2023-12-07T15:59

в мире

россия

владимир путин

экономика

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Количество зарубежных компаний в России с 2022 года не сократилось, а наоборот увеличилось, несмотря на давление политических элит Запада, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что обнаружил такую информацию с удивлением."С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, хочу на это обратить внимание, несмотря на все давление политических элит Запада, количество зарубежных структур, работающих в России, не сократилось. Представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда материал посмотрел. Увеличилось", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Глава государства добавил, что на 1 марта 2022 года в России было зарегистрировано 24,1 тысячи иностранных организаций, на 1 ноября 2023 года их стало почти на 1,5 тысячи больше - 25,6 тысячи компаний."Это же показатель. Готовности и желания работать в России", - отметил президент.

https://ria.ru/20231207/putin-1914386154.html

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Путин о росте числа иностранных компаний в России Путин о росте числа иностранных компаний в России 2023-12-07T15:07 true PT0M34S

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в мире, россия, владимир путин, экономика