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Путин: количество зарубежных компаний в России лишь увеличилось с 2022 года - РИА Новости, 07.12.2023
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15:07 07.12.2023 (обновлено: 15:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/putin-1914379351.html
Путин: количество зарубежных компаний в России лишь увеличилось с 2022 года
Путин: количество зарубежных компаний в России лишь увеличилось с 2022 года - РИА Новости, 07.12.2023
Путин: количество зарубежных компаний в России лишь увеличилось с 2022 года
Количество зарубежных компаний в России с 2022 года не сократилось, а наоборот увеличилось, несмотря на давление политических элит Запада, заявил президент... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:07
2023-12-07T15:59
в мире
россия
владимир путин
экономика
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Количество зарубежных компаний в России с 2022 года не сократилось, а наоборот увеличилось, несмотря на давление политических элит Запада, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что обнаружил такую информацию с удивлением."С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, хочу на это обратить внимание, несмотря на все давление политических элит Запада, количество зарубежных структур, работающих в России, не сократилось. Представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда материал посмотрел. Увеличилось", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Глава государства добавил, что на 1 марта 2022 года в России было зарегистрировано 24,1 тысячи иностранных организаций, на 1 ноября 2023 года их стало почти на 1,5 тысячи больше - 25,6 тысячи компаний."Это же показатель. Готовности и желания работать в России", - отметил президент.
https://ria.ru/20231207/putin-1914386154.html
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Путин о росте числа иностранных компаний в России
Путин о росте числа иностранных компаний в России
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в мире, россия, владимир путин, экономика
В мире, Россия, Владимир Путин, Экономика, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин: количество зарубежных компаний в России лишь увеличилось с 2022 года

Путин: количество зарубежных компаний в РФ увеличилось с 2022 года

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Количество зарубежных компаний в России с 2022 года не сократилось, а наоборот увеличилось, несмотря на давление политических элит Запада, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что обнаружил такую информацию с удивлением.
«
"С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, хочу на это обратить внимание, несмотря на все давление политических элит Запада, количество зарубежных структур, работающих в России, не сократилось. Представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда материал посмотрел. Увеличилось", - сказал Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".
Глава государства добавил, что на 1 марта 2022 года в России было зарегистрировано 24,1 тысячи иностранных организаций, на 1 ноября 2023 года их стало почти на 1,5 тысячи больше - 25,6 тысячи компаний.
"Это же показатель. Готовности и желания работать в России", - отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Запад всеми силами пытается сохранить свое доминирование, заявил Путин
Вчера, 15:23
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"В миреРоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
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