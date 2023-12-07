https://ria.ru/20231207/putin-1914377539.html
Несмотря на давление, есть лидеры стран, верные нацинтересам, заявил Путин
Несмотря на давление, есть лидеры стран, верные нацинтересам, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023
Несмотря на давление, есть лидеры стран, верные нацинтересам, заявил Путин
Есть лидеры мощных стран, которые не поддаются внешнему давлению и руководствуются своими национальными интересами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:04
2023-12-07T15:04
2023-12-07T15:17
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инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Есть лидеры мощных стран, которые не поддаются внешнему давлению и руководствуются своими национальными интересами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуком по столу, нашептывание на ухо, есть люди - лидеры стран, причем мощных стран, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами", - заявил Путин.Президент подчеркнул, что такие страны вписываются в ту модель, которую российская сторона предлагает для развития.
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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владимир путин, в мире, россия, втб, россия зовет!
Владимир Путин, В мире, Россия, ВТБ, Россия зовет!, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Несмотря на давление, есть лидеры стран, верные нацинтересам, заявил Путин
Путин: несмотря на давление, есть лидеры стран, преданные национальным интересам
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Есть лидеры мощных стран, которые не поддаются внешнему давлению и руководствуются своими национальными интересами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
"Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуком по столу, нашептывание на ухо, есть люди - лидеры стран, причем мощных стран, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами", - заявил Путин.
Президент подчеркнул, что такие страны вписываются в ту модель, которую российская сторона предлагает для развития.
Королевский прием: Путин строит новый миропорядок