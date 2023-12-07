https://ria.ru/20231207/putin-1914377539.html

Несмотря на давление, есть лидеры стран, верные нацинтересам, заявил Путин

Несмотря на давление, есть лидеры стран, верные нацинтересам, заявил Путин - РИА Новости, 07.12.2023

Несмотря на давление, есть лидеры стран, верные нацинтересам, заявил Путин

Есть лидеры мощных стран, которые не поддаются внешнему давлению и руководствуются своими национальными интересами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:04

2023-12-07T15:04

2023-12-07T15:17

владимир путин

в мире

россия

втб

россия зовет!

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Есть лидеры мощных стран, которые не поддаются внешнему давлению и руководствуются своими национальными интересами, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!"."Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуком по столу, нашептывание на ухо, есть люди - лидеры стран, причем мощных стран, которые не поддаются этому давлению и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами", - заявил Путин.Президент подчеркнул, что такие страны вписываются в ту модель, которую российская сторона предлагает для развития.

https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html

россия

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владимир путин, в мире, россия, втб, россия зовет!