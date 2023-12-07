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Минобороны назвало потери украинских войск на Запорожском направлении
Минобороны назвало потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 07.12.2023
Минобороны назвало потери украинских войск на Запорожском направлении
Киев за сутки потерял на запорожском направлении до 60 военных, заявило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:17
2023-12-07T14:17
2023-12-07T14:19
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россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Киев за сутки потерял на запорожском направлении до 60 военных, заявило министерство обороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям военнослужащих 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало потери украинских войск на Запорожском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 60 солдат на Запорожском направлении