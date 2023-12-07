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Минобороны назвало потери украинских войск на Запорожском направлении

Минобороны назвало потери украинских войск на Запорожском направлении - РИА Новости, 07.12.2023

Минобороны назвало потери украинских войск на Запорожском направлении

Киев за сутки потерял на запорожском направлении до 60 военных, заявило министерство обороны РФ. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:17

2023-12-07T14:17

2023-12-07T14:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Киев за сутки потерял на запорожском направлении до 60 военных, заявило министерство обороны РФ."На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям военнослужащих 33-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области", - говорится в сводке военного ведомства."Потери противника составили до 60 военнослужащих, два автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - отмечает МО РФ.

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2023

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россия, вооруженные силы украины