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Свыше 10 миллионов поездок на электросамокатах совершили в Подмосковье - РИА Новости, 07.12.2023
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Новости Подмосковья
 
16:50 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914434949.html
Свыше 10 миллионов поездок на электросамокатах совершили в Подмосковье
Свыше 10 миллионов поездок на электросамокатах совершили в Подмосковье - РИА Новости, 07.12.2023
Свыше 10 миллионов поездок на электросамокатах совершили в Подмосковье
Жители и гости Московской области совершили более 10 миллионов поездок на арендованных электросамокатах в завершившемся сезоне, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:50
2023-12-07T16:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мытищи
красногорск
алексей гержик
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жители и гости Московской области совершили более 10 миллионов поездок на арендованных электросамокатах в завершившемся сезоне, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона. Число поездок по сравнению с предыдущем сезоном выросло в 2,5 раза. "Сезон проката в большинстве подмосковных городов открылся в середине апреля и завершился в конце ноября в связи с наступлением холодов. За это время сервисом кикшеринга воспользовались более 10 миллионов раз – лидерами по аренде самокатов стали Красногорск, где совершено более 1,5 миллиона поездок, Люберцы – свыше 1,3 миллиона поездок, Мытищи – порядка миллиона раз", – сказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что в 2023 году к аренде были доступны более 40 тысяч электросамокатов. Также оборудовали около 13 тысяч парковочных зон: возле остановок общественного транспорта, станций метро и МЦД, а также рядом с местами притяжения – прогулочными зонами, парками, набережными, ТРЦ. Среднее время аренды составило 20 минут – чаще самокатами пользовались, чтобы сократить пешие маршруты, преодолевая большее расстояние за меньшее время. Например, чтобы добраться от станции до дома или от остановочного пункта на работу. Среднее расстояние составило пять километров, самую протяженную поездку зафиксировали в июне в Мытищах, там пользователь за один раз проехал 42 километра.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), мытищи, красногорск, алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи, Красногорск, Алексей Гержик

Свыше 10 миллионов поездок на электросамокатах совершили в Подмосковье

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка катается на электросамокате
Девушка катается на электросамокате - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Девушка катается на электросамокате
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Жители и гости Московской области совершили более 10 миллионов поездок на арендованных электросамокатах в завершившемся сезоне, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Число поездок по сравнению с предыдущем сезоном выросло в 2,5 раза.
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"Сезон проката в большинстве подмосковных городов открылся в середине апреля и завершился в конце ноября в связи с наступлением холодов. За это время сервисом кикшеринга воспользовались более 10 миллионов раз – лидерами по аренде самокатов стали Красногорск, где совершено более 1,5 миллиона поездок, Люберцы – свыше 1,3 миллиона поездок, Мытищи – порядка миллиона раз", – сказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба.
В ведомстве уточнили, что в 2023 году к аренде были доступны более 40 тысяч электросамокатов. Также оборудовали около 13 тысяч парковочных зон: возле остановок общественного транспорта, станций метро и МЦД, а также рядом с местами притяжения – прогулочными зонами, парками, набережными, ТРЦ.
Среднее время аренды составило 20 минут – чаще самокатами пользовались, чтобы сократить пешие маршруты, преодолевая большее расстояние за меньшее время. Например, чтобы добраться от станции до дома или от остановочного пункта на работу. Среднее расстояние составило пять километров, самую протяженную поездку зафиксировали в июне в Мытищах, там пользователь за один раз проехал 42 километра.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)МытищиКрасногорскАлексей Гержик
 
 
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