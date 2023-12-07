https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914427892.html

Дороги у 90 образовательных учреждений Подмосковья оборудуют подсветкой

Дороги у 90 образовательных учреждений Подмосковья оборудуют подсветкой - РИА Новости, 07.12.2023

Дороги у 90 образовательных учреждений Подмосковья оборудуют подсветкой

Для повышения безопасности учащихся Московской области участки региональных дорог оборудуют проекционной подсветкой у 90 образовательных учреждений, сообщили в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:39

2023-12-07T16:39

2023-12-07T16:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

балашиха

истра

алексей гержик

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Для повышения безопасности учащихся Московской области участки региональных дорог оборудуют проекционной подсветкой у 90 образовательных учреждений, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. Проекционная подсветка на пешеходных переходах привлечет внимание водителей и снизит аварийность. Также это повысит комфорт для пешеходов и для водителей. Работы планируют завершить в 2024 году. "Оборудуем проекционной подсветкой дороги у 90 образовательных учреждений: детских садов, школ, гимназий, лицеев. Проекционная подсветка подразумевает установку П- или Г-образных опор над пешеходными переходами и дублирование дорожных знаков на проезжей части светодиодными проекторами, что позволяет сделать пешеходов и дорожные знаки более заметными для автомобилистов в темное время суток и при плохих погодных условиях. В качестве эксперимента проекционную подсветку уже смонтировали на дороге у гимназии Примакова в деревне Раздоры", - сказал зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его цитирует пресс-служба. В ведомстве уточнили, что работы будут проведены вблизи школ и детсада на улицах в Истре, Павловской Слободе, Одинцове. Кроме того, проекционной подсветкой оборудуют пешеходные переходы и знаки у образовательных учреждений в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Красногорске, Котельниках, Сергиевом Посаде, Талдоме и других муниципалитетах.

https://ria.ru/20231207/podmoskove-1914328949.html

московская область (подмосковье)

балашиха

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), балашиха, истра, алексей гержик