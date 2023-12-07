https://ria.ru/20231207/peregovory-1914389552.html

Путин раскрыл детали предстоящих переговоров с Раиси

Путин раскрыл детали предстоящих переговоров с Раиси - РИА Новости, 07.12.2023

Путин раскрыл детали предстоящих переговоров с Раиси

Президент России Владимир Путин сообщил, что будет обсуждать с президентом Ирана Эбрахимом Раиси развитие транспортного коридора Север-Юг. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:32

2023-12-07T15:32

2023-12-07T16:03

владимир путин

иран

в мире

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816952004_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_fad381b93fab36cb8cb111e2371ec4aa.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет обсуждать с президентом Ирана Эбрахимом Раиси развитие транспортного коридора Север-Юг."Один из проектов, который мы сейчас будем обсуждать с нашим гостем, который вот уже прилетел в Москву - президент Ирана господин Раиси. Мы с ним будем обсуждать вот этот коридор Север-Юг в том числе", - сказал Путин во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Как ранее сообщалось, Путин в четверг встретится в Москве с Раиси, лидеры обсудят реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику, а также поговорят о международных и региональных вопросах. Переговоры пройдут как в присутствии делегаций, так и один на один в формате рабочего обеда.Непосредственно перед вылетом Раиси, согласно его официальному сайту, заявил, что переговоры будут посвящены ситуации вокруг сектора Газа и необходимости прекращения огня, помощи палестинцам, а также развитию политического, торгово-экономического сотрудничества и других направлений взаимодействия, в частности, в сфере промышленности, энергетики, сельском хозяйстве. По словам президента Ирана, еще одной темой консультаций станет вопрос об ускорении реализации проекта международного транспортного коридора "Север - Юг".

https://ria.ru/20231205/sanktsii-1913889747.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, иран, в мире