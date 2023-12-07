https://ria.ru/20231207/peregovory-1914389552.html
Путин раскрыл детали предстоящих переговоров с Раиси
Путин раскрыл детали предстоящих переговоров с Раиси - РИА Новости, 07.12.2023
Путин раскрыл детали предстоящих переговоров с Раиси
Президент России Владимир Путин сообщил, что будет обсуждать с президентом Ирана Эбрахимом Раиси развитие транспортного коридора Север-Юг. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:32
2023-12-07T15:32
2023-12-07T16:03
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет обсуждать с президентом Ирана Эбрахимом Раиси развитие транспортного коридора Север-Юг."Один из проектов, который мы сейчас будем обсуждать с нашим гостем, который вот уже прилетел в Москву - президент Ирана господин Раиси. Мы с ним будем обсуждать вот этот коридор Север-Юг в том числе", - сказал Путин во время инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".Как ранее сообщалось, Путин в четверг встретится в Москве с Раиси, лидеры обсудят реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику, а также поговорят о международных и региональных вопросах. Переговоры пройдут как в присутствии делегаций, так и один на один в формате рабочего обеда.Непосредственно перед вылетом Раиси, согласно его официальному сайту, заявил, что переговоры будут посвящены ситуации вокруг сектора Газа и необходимости прекращения огня, помощи палестинцам, а также развитию политического, торгово-экономического сотрудничества и других направлений взаимодействия, в частности, в сфере промышленности, энергетики, сельском хозяйстве. По словам президента Ирана, еще одной темой консультаций станет вопрос об ускорении реализации проекта международного транспортного коридора "Север - Юг".
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владимир путин, иран, в мире
Владимир Путин, Иран, В мире, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин раскрыл детали предстоящих переговоров с Раиси
Путин сообщил, что обсудит с Раиси развитие транспортного коридора Север —Юг
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет обсуждать с президентом Ирана Эбрахимом Раиси развитие транспортного коридора Север-Юг.
"Один из проектов, который мы сейчас будем обсуждать с нашим гостем, который вот уже прилетел в Москву
- президент Ирана господин Раиси. Мы с ним будем обсуждать вот этот коридор Север-Юг в том числе", - сказал Путин во время инвестиционного форума ВТБ
"Россия зовет!".
Как ранее сообщалось, Путин в четверг встретится в Москве с Раиси, лидеры обсудят реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику, а также поговорят о международных и региональных вопросах. Переговоры пройдут как в присутствии делегаций, так и один на один в формате рабочего обеда.
Непосредственно перед вылетом Раиси, согласно его официальному сайту, заявил, что переговоры будут посвящены ситуации вокруг сектора Газа и необходимости прекращения огня, помощи палестинцам, а также развитию политического, торгово-экономического сотрудничества и других направлений взаимодействия, в частности, в сфере промышленности, энергетики, сельском хозяйстве. По словам президента Ирана, еще одной темой консультаций станет вопрос об ускорении реализации проекта международного транспортного коридора "Север - Юг".
Главы МИД России и Ирана подписали документ о противодействии санкциям