https://ria.ru/20231207/ostin-1914452321.html

Остина поставили на место после резкого заявления о России

Остина поставили на место после резкого заявления о России - РИА Новости, 07.12.2023

Остина поставили на место после резкого заявления о России

Шеф Пентагона Ллойд Остин безосновательно обвинил Россию в возможном расширении конфликта за пределы территории Украины, пишет Asia Times. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:58

2023-12-07T17:58

2023-12-07T17:59

в мире

россия

израиль

украина

ллойд остин

джо байден

министерство обороны сша

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866848252_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9037973b6b3beac0782ccfae215a6f50.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин безосновательно обвинил Россию в возможном расширении конфликта за пределы территории Украины, пишет Asia Times.Раннее Остин во время брифинга по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю заявил, что если конгресс не выделит 61 миллиард долларов на помощь Украине, то "очень вероятно", что американские войска на территории Европы будут сражаться с Россией."Остин представил себе угрозу в том виде, что Россия, покончив с Украиной, начнет нападения на Европу. Однако объективно нет никаких доказательств того, что Москва угрожает кому-либо в ЕС", — говорится в материале.Отмечается, что нет никаких признаков того, что Россия намерена расширяться в Восточной Европе или Прибалтике. Кроме того, нет никаких разведданных, подтверждающих тезис шефа Пентагона о якобы возможном вторжении."Аргумент Остина <…> является ложным и вводит в заблуждение", — резюмируется в статье.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.

https://ria.ru/20231207/vybory-1914393720.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html

https://ria.ru/20231207/ukraina-1914383662.html

россия

израиль

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, израиль, украина, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, евросоюз