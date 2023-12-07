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Остина поставили на место после резкого заявления о России - РИА Новости, 07.12.2023
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17:58 07.12.2023 (обновлено: 17:59 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/ostin-1914452321.html
Остина поставили на место после резкого заявления о России
Остина поставили на место после резкого заявления о России - РИА Новости, 07.12.2023
Остина поставили на место после резкого заявления о России
Шеф Пентагона Ллойд Остин безосновательно обвинил Россию в возможном расширении конфликта за пределы территории Украины, пишет Asia Times. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:58
2023-12-07T17:59
в мире
россия
израиль
украина
ллойд остин
джо байден
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евросоюз
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин безосновательно обвинил Россию в возможном расширении конфликта за пределы территории Украины, пишет Asia Times.Раннее Остин во время брифинга по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю заявил, что если конгресс не выделит 61 миллиард долларов на помощь Украине, то "очень вероятно", что американские войска на территории Европы будут сражаться с Россией."Остин представил себе угрозу в том виде, что Россия, покончив с Украиной, начнет нападения на Европу. Однако объективно нет никаких доказательств того, что Москва угрожает кому-либо в ЕС", — говорится в материале.Отмечается, что нет никаких признаков того, что Россия намерена расширяться в Восточной Европе или Прибалтике. Кроме того, нет никаких разведданных, подтверждающих тезис шефа Пентагона о якобы возможном вторжении."Аргумент Остина &lt;…&gt; является ложным и вводит в заблуждение", — резюмируется в статье.Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
https://ria.ru/20231207/vybory-1914393720.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914223681.html
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в мире, россия, израиль, украина, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, евросоюз
В мире, Россия, Израиль, Украина, Ллойд Остин, Джо Байден, Министерство обороны США, Евросоюз
Остина поставили на место после резкого заявления о России

AT: Остин безосновательно обвинил Россию в планах якобы напасть на Европу

© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин безосновательно обвинил Россию в возможном расширении конфликта за пределы территории Украины, пишет Asia Times.
Раннее Остин во время брифинга по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю заявил, что если конгресс не выделит 61 миллиард долларов на помощь Украине, то "очень вероятно", что американские войска на территории Европы будут сражаться с Россией.
"Остин представил себе угрозу в том виде, что Россия, покончив с Украиной, начнет нападения на Европу. Однако объективно нет никаких доказательств того, что Москва угрожает кому-либо в ЕС", — говорится в материале.
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Отмечается, что нет никаких признаков того, что Россия намерена расширяться в Восточной Европе или Прибалтике. Кроме того, нет никаких разведданных, подтверждающих тезис шефа Пентагона о якобы возможном вторжении.
"Аргумент Остина <…> является ложным и вводит в заблуждение", — резюмируется в статье.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.
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Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.
Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.
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