Остина поставили на место после резкого заявления о России
AT: Остин безосновательно обвинил Россию в планах якобы напасть на Европу
© AP Photo / Matthias SchraderМинистр обороны США Ллойд Остин
© AP Photo / Matthias Schrader
Министр обороны США Ллойд Остин . Архивное фото
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин безосновательно обвинил Россию в возможном расширении конфликта за пределы территории Украины, пишет Asia Times.
Отмечается, что нет никаких признаков того, что Россия намерена расширяться в Восточной Европе или Прибалтике. Кроме того, нет никаких разведданных, подтверждающих тезис шефа Пентагона о якобы возможном вторжении.
"Аргумент Остина <…> является ложным и вводит в заблуждение", — резюмируется в статье.
Президент США Джо Байден ранее запросил у конгресса 106 миллиардов долларов на оказание помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за поддержку только Тель-Авива, но контролируемый демократами сенат заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении поддержки Киева.
Нежелание республиканского большинства в палате представителей согласовывать ассигнования дважды за последние месяцы приближало правительство страны к приостановке работы из-за отсутствия утвержденного бюджета. При этом оба раза законодатели согласовали временный.
Выделенные ранее деньги тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. В начале ноября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что Вашингтон с начала российской спецоперации израсходовал 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева.
Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.