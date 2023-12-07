https://ria.ru/20231207/obstrel-1914469189.html

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов натовского калибра

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов натовского калибра - РИА Новости, 07.12.2023

ВСУ выпустили по Донецку и Горловке десять снарядов натовского калибра

Украинские войска выпустили в четверг вечером десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловке, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:01

2023-12-07T19:01

2023-12-07T19:01

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили в четверг вечером десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 17.05 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 18.20 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Петровский - на западной окраине города. Это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231204/oruzhie-1913768421.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия