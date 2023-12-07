https://ria.ru/20231207/obstrel-1914443364.html

Армия Израиля заявила о пострадавшем при ракетном обстреле из Ливана

Армия Израиля заявила о пострадавшем при ракетном обстреле из Ливана - РИА Новости, 07.12.2023

Армия Израиля заявила о пострадавшем при ракетном обстреле из Ливана

Один человек получил ранение на севере Израиля в результате пуска противотанковой ракеты с территории Ливана, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли огонь... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:31

2023-12-07T17:31

2023-12-07T17:31

в мире

израиль

ливан

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Один человек получил ранение на севере Израиля в результате пуска противотанковой ракеты с территории Ливана, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли огонь по источнику стрельбы, сообщила в четверг армейская пресс-служба. "Некоторое время назад террористы запустили противотанковую ракету с территории Ливана в направлении района (поселения) Матат на севере Израиля. В результате запуска израильский мирный житель получил ранение. Также были зафиксированы дополнительные запуски из Ливана в сторону Израиля. Вертолеты ЦАХАЛ, танки и артиллерия ЦАХАЛ наносят удары по источникам обстрелов", - говорится в сообщении. Пресс-служба, скорой помощи Израиля, в свою очередь, сообщила, что 60-ти летний мужчина погиб в этом районе на севере Израиля результате обстрела со стороны Ливана.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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в мире, израиль, ливан, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году