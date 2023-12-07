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Армия Израиля заявила о пострадавшем при ракетном обстреле из Ливана - РИА Новости, 07.12.2023
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17:31 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/obstrel-1914443364.html
Армия Израиля заявила о пострадавшем при ракетном обстреле из Ливана
Армия Израиля заявила о пострадавшем при ракетном обстреле из Ливана - РИА Новости, 07.12.2023
Армия Израиля заявила о пострадавшем при ракетном обстреле из Ливана
Один человек получил ранение на севере Израиля в результате пуска противотанковой ракеты с территории Ливана, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли огонь... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:31
2023-12-07T17:31
в мире
израиль
ливан
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Один человек получил ранение на севере Израиля в результате пуска противотанковой ракеты с территории Ливана, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли огонь по источнику стрельбы, сообщила в четверг армейская пресс-служба. "Некоторое время назад террористы запустили противотанковую ракету с территории Ливана в направлении района (поселения) Матат на севере Израиля. В результате запуска израильский мирный житель получил ранение. Также были зафиксированы дополнительные запуски из Ливана в сторону Израиля. Вертолеты ЦАХАЛ, танки и артиллерия ЦАХАЛ наносят удары по источникам обстрелов", - говорится в сообщении. Пресс-служба, скорой помощи Израиля, в свою очередь, сообщила, что 60-ти летний мужчина погиб в этом районе на севере Израиля результате обстрела со стороны Ливана.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, ливан, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила о пострадавшем при ракетном обстреле из Ливана

ЦАХАЛ: при ракетном обстреле севера Израиля из Ливана пострадал человек

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии
Дым над позицией израильской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 дек - РИА Новости. Один человек получил ранение на севере Израиля в результате пуска противотанковой ракеты с территории Ливана, силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) открыли огонь по источнику стрельбы, сообщила в четверг армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад террористы запустили противотанковую ракету с территории Ливана в направлении района (поселения) Матат на севере Израиля. В результате запуска израильский мирный житель получил ранение. Также были зафиксированы дополнительные запуски из Ливана в сторону Израиля. Вертолеты ЦАХАЛ, танки и артиллерия ЦАХАЛ наносят удары по источникам обстрелов", - говорится в сообщении.
Пресс-служба, скорой помощи Израиля, в свою очередь, сообщила, что 60-ти летний мужчина погиб в этом районе на севере Израиля результате обстрела со стороны Ливана.
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В миреИзраильЛиванАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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