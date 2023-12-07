https://ria.ru/20231207/obekt-1914333136.html

В Татарстане за 10 лет построено более 100 крупных спортивных объектов

В Татарстане за 10 лет построено более 100 крупных спортивных объектов - РИА Новости, 07.12.2023

В Татарстане за 10 лет построено более 100 крупных спортивных объектов

Более 100 крупных спортивных объектов построено в Татарстане за последние десять лет, доля систематически занимающихся физкультурой и спортом жителей республики РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T13:00

2023-12-07T13:00

2023-12-07T13:00

республика татарстан

казань

рустам минниханов

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КАЗАНЬ, 7 дек – РИА Новости. Более 100 крупных спортивных объектов построено в Татарстане за последние десять лет, доля систематически занимающихся физкультурой и спортом жителей республики превышает 60%, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Минниханов в четверг принял участие в заседании комиссии Федерального казначейства по проверке расходов федерального бюджета на мероприятия госпрограммы "Развитие физической культуры и спорта". "Развитие физической культуры и спорта – один из наших приоритетов. За последние 10 лет в республике построено 105 крупных объектов физкультуры и спорта. Визитными карточками Татарстана стали стадион "Ак Барс арена" на 45 тысяч зрителей, дворец водных видов спорта, центр гребных видов спорта и многие другие. С 2013 года в наших городах и районах реализуется республиканская программа по строительству уличных спортивных площадок и малых спортивных сооружений, построено 1153 спортивных объекта", - цитирует слова Минниханова его пресс-служба. Глава Татарстана заметил, что республика активно участвует в мероприятиях федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" и федерального проекта "Бизнес-спринт". В рамках данных проектов реализован и оснащен ряд спортивных объектов. Сегодня Татарстан входит в число лидеров по количеству спортивных сооружений - 11,7 тысячи объектов. По словам Минниханова, в результате проводимой в республике работы доля систематически занимающихся физкультурой и спортом составляет 60,9%, а на конец года ожидается 61,2%. "Республика Татарстан заслуженно признается одним из самых спортивных регионов страны, а город Казань – спортивной столицей", - сказал он. Минниханов подчеркнул, что благодаря созданной современной спортивной инфраструктуре республика успешно провела Универсиаду-2013, Чемпионат мира по водным видам спорта, Кубок конфедераций 2017 года и матчи футбольного мундиаля. В Татарстане ежегодно проводится более 50 крупных спортивных событий всероссийского и международного уровня. "В следующем году в Казани в феврале пройдут первые международные "Игры будущего", которые объединят реальный и виртуальный спорт, а в июне состоятся спортивные игры стран БРИКС. Приглашаю всех присутствующих посетить эти масштабные соревнования", - обратился глава региона к участникам заседания.

https://ria.ru/20231205/tatarstan-1913930748.html

https://ria.ru/20231206/tatarstan-1914101446.html

https://ria.ru/20231206/briks-1914113069.html

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казань, рустам минниханов