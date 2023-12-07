https://ria.ru/20231207/natsionalizatsiya-1914353436.html
Песков прокомментировал предложение национализировать компанию "Балтика"
Песков прокомментировал предложение национализировать компанию "Балтика" - РИА Новости, 07.12.2023
Песков прокомментировал предложение национализировать компанию "Балтика"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики" Таймураза Боллоева национализировать компанию, заявил, что каждый... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:00
2023-12-07T14:00
2023-12-07T14:06
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики" Таймураза Боллоева национализировать компанию, заявил, что каждый случай индивидуален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве.Президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию, написала в среду газета "Ведомости". Сама компания не стала комментировать РИА Новости эту информацию."Это я пока оставляю без комментариев. Каждый конкретный случай - он уникален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве и в администрации, главным образом, конечно, в правительстве", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данному предложению.
https://ria.ru/20231116/moshennichestvo-1909897284.html
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россия
Песков прокомментировал предложение национализировать компанию "Балтика"
Песков: каждый конкретный случай возможной национализации подлежит рассмотрению
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики" Таймураза Боллоева национализировать компанию, заявил, что каждый случай индивидуален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве.
Президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко
с просьбой национализировать компанию, написала в среду газета "Ведомости". Сама компания не стала комментировать РИА Новости эту информацию.
"Это я пока оставляю без комментариев. Каждый конкретный случай - он уникален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве и в администрации, главным образом, конечно, в правительстве", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данному предложению.
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