https://ria.ru/20231207/natsionalizatsiya-1914353436.html

Песков прокомментировал предложение национализировать компанию "Балтика"

Песков прокомментировал предложение национализировать компанию "Балтика" - РИА Новости, 07.12.2023

Песков прокомментировал предложение национализировать компанию "Балтика"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики" Таймураза Боллоева национализировать компанию, заявил, что каждый... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:00

2023-12-07T14:00

2023-12-07T14:06

россия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики" Таймураза Боллоева национализировать компанию, заявил, что каждый случай индивидуален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве.Президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию, написала в среду газета "Ведомости". Сама компания не стала комментировать РИА Новости эту информацию."Это я пока оставляю без комментариев. Каждый конкретный случай - он уникален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве и в администрации, главным образом, конечно, в правительстве", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данному предложению.

https://ria.ru/20231116/moshennichestvo-1909897284.html

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