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Песков прокомментировал предложение национализировать компанию "Балтика" - РИА Новости, 07.12.2023
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14:00 07.12.2023 (обновлено: 14:06 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/natsionalizatsiya-1914353436.html
Песков прокомментировал предложение национализировать компанию "Балтика"
Песков прокомментировал предложение национализировать компанию "Балтика" - РИА Новости, 07.12.2023
Песков прокомментировал предложение национализировать компанию "Балтика"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики" Таймураза Боллоева национализировать компанию, заявил, что каждый... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T14:00
2023-12-07T14:06
россия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики" Таймураза Боллоева национализировать компанию, заявил, что каждый случай индивидуален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве.Президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию, написала в среду газета "Ведомости". Сама компания не стала комментировать РИА Новости эту информацию."Это я пока оставляю без комментариев. Каждый конкретный случай - он уникален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве и в администрации, главным образом, конечно, в правительстве", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данному предложению.
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россия
Россия
Песков прокомментировал предложение национализировать компанию "Балтика"

Песков: каждый конкретный случай возможной национализации подлежит рассмотрению

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента "Балтики" Таймураза Боллоева национализировать компанию, заявил, что каждый случай индивидуален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве.
Президент ООО "Пивоваренная компания "Балтика" Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой национализировать компанию, написала в среду газета "Ведомости". Сама компания не стала комментировать РИА Новости эту информацию.
"Это я пока оставляю без комментариев. Каждый конкретный случай - он уникален и подлежит тщательному рассмотрению в правительстве и в администрации, главным образом, конечно, в правительстве", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данному предложению.
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