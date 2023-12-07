https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914303459.html

В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции

В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции - РИА Новости, 07.12.2023

В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции

Управление Роспотребнадзора по Дагестану опровергло свое сообщение о регистрации в регионе случаев заболевания микоплазменной инфекцией. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:36

2023-12-07T11:36

2023-12-07T11:36

здоровье - общество

республика дагестан

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Дагестану опровергло свое сообщение о регистрации в регионе случаев заболевания микоплазменной инфекцией. Ранее в четверг в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что в Дагестане "есть единичные случаи" заболевания микоплазменной инфекцией. "Случаев заболевания не зафиксировано, Роспотребнадзор эту информацию не подтверждает", – сказала та же собеседница агентства. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно.

https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)