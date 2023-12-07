https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914303459.html
В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции
В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции - РИА Новости, 07.12.2023
В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции
Управление Роспотребнадзора по Дагестану опровергло свое сообщение о регистрации в регионе случаев заболевания микоплазменной инфекцией. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:36
2023-12-07T11:36
2023-12-07T11:36
здоровье - общество
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152751/28/1527512884_0:131:1500:975_1920x0_80_0_0_7e754cbda733d05e0269c77ca5c794c6.jpg
МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Дагестану опровергло свое сообщение о регистрации в регионе случаев заболевания микоплазменной инфекцией. Ранее в четверг в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что в Дагестане "есть единичные случаи" заболевания микоплазменной инфекцией. "Случаев заболевания не зафиксировано, Роспотребнадзор эту информацию не подтверждает", – сказала та же собеседница агентства. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно.
https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152751/28/1527512884_91:0:1391:975_1920x0_80_0_0_eb9f39c697d7953ecd8be6b39e745dea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Республика Дагестан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции
Роспотребнадзор в Дагестане опроверг сообщение о случаях микоплазменной инфекции
МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Дагестану опровергло свое сообщение о регистрации в регионе случаев заболевания микоплазменной инфекцией.
Ранее в четверг в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что в Дагестане "есть единичные случаи" заболевания микоплазменной инфекцией.
«
"Случаев заболевания не зафиксировано, Роспотребнадзор эту информацию не подтверждает", – сказала та же собеседница агентства.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно.
Вспышка микоплазмы в России. Что известно, какие симптомы