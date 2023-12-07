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В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции - РИА Новости, 07.12.2023
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11:36 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914303459.html
В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции
В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции - РИА Новости, 07.12.2023
В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции
Управление Роспотребнадзора по Дагестану опровергло свое сообщение о регистрации в регионе случаев заболевания микоплазменной инфекцией. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:36
2023-12-07T11:36
здоровье - общество
республика дагестан
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Дагестану опровергло свое сообщение о регистрации в регионе случаев заболевания микоплазменной инфекцией. Ранее в четверг в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что в Дагестане "есть единичные случаи" заболевания микоплазменной инфекцией. "Случаев заболевания не зафиксировано, Роспотребнадзор эту информацию не подтверждает", – сказала та же собеседница агентства. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно.
https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html
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здоровье - общество, республика дагестан, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Республика Дагестан, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Дагестане опровергли сообщение о случаях микоплазменной инфекции

Роспотребнадзор в Дагестане опроверг сообщение о случаях микоплазменной инфекции

© РИА Новости / Сергей РасуловВид на столицу Дагестана Махачкалу
Вид на столицу Дагестана Махачкалу - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Сергей Расулов
Вид на столицу Дагестана Махачкалу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 7 дек - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Дагестану опровергло свое сообщение о регистрации в регионе случаев заболевания микоплазменной инфекцией.
Ранее в четверг в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили РИА Новости, что в Дагестане "есть единичные случаи" заболевания микоплазменной инфекцией.
«
"Случаев заболевания не зафиксировано, Роспотребнадзор эту информацию не подтверждает", – сказала та же собеседница агентства.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России регистрируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что инфекция абсолютно управляемая, препаратов достаточно.
Инфекция легких, вызванная бактериями Mycoplasma pneumoniae - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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Здоровье - ОбществоРеспублика ДагестанФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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