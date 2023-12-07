Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор рассказал о мерах сдерживания микоплазмы на границе с КНР - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:36 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914270093.html
Роспотребнадзор рассказал о мерах сдерживания микоплазмы на границе с КНР
Роспотребнадзор рассказал о мерах сдерживания микоплазмы на границе с КНР - РИА Новости, 07.12.2023
Роспотребнадзор рассказал о мерах сдерживания микоплазмы на границе с КНР
Роспотребнадзор не вводит усиленные меры контроля или ограничения в отношении людей, возвращающихся из Китая в Приморье, из-за микоплазменной инфекции, сообщила РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:36
2023-12-07T09:36
здоровье - общество
китай
приморский край
пекин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758770631_0:49:3273:1890_1920x0_80_0_0_f5d3bce34496127ad23272bfb7af194f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор не вводит усиленные меры контроля или ограничения в отношении людей, возвращающихся из Китая в Приморье, из-за микоплазменной инфекции, сообщила журналистам главный специалист отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Марина Шикалова. "Усиления мер со стороны Роспотребнадзора по Приморскому краю в отношении микоплазменной пневмонии у граждан, возвращающихся из КНР, не введены. Пункты пропуска работают в штатном режиме. Никаких ограничений по пневмонии у нас не вводилось", - сказала Шикалова. По ее словам, микоплазма – это один из возбудителей пневмонии. "Возбудитель не новый, давно изучен. Медорганизации знают, как диагностировать данный вид возбудителя, как лечить заболевание. Оно у нас регистрируется ежегодно, и в Приморском крае в том числе", - добавила специалист. Пресс-служба Роспотребнадзора ранее заявила, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом, уточнили в пресс-службе. Основной причиной пневмоний является микоплазма, рост заболеваемости которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Заболеваемость ей имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет. Роспотребнадзор сообщал, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.
https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html
китай
приморский край
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758770631_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_bb184f17a8e382fc7b2ce89d42072038.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, китай, приморский край, пекин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Китай, Приморский край, Пекин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о мерах сдерживания микоплазмы на границе с КНР

Шикалова: усиленные меры контроля для возвращающихся из КНР людей не вводятся

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор не вводит усиленные меры контроля или ограничения в отношении людей, возвращающихся из Китая в Приморье, из-за микоплазменной инфекции, сообщила журналистам главный специалист отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Марина Шикалова.
«
"Усиления мер со стороны Роспотребнадзора по Приморскому краю в отношении микоплазменной пневмонии у граждан, возвращающихся из КНР, не введены. Пункты пропуска работают в штатном режиме. Никаких ограничений по пневмонии у нас не вводилось", - сказала Шикалова.
По ее словам, микоплазма – это один из возбудителей пневмонии.
"Возбудитель не новый, давно изучен. Медорганизации знают, как диагностировать данный вид возбудителя, как лечить заболевание. Оно у нас регистрируется ежегодно, и в Приморском крае в том числе", - добавила специалист.
Пресс-служба Роспотребнадзора ранее заявила, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом, уточнили в пресс-службе. Основной причиной пневмоний является микоплазма, рост заболеваемости которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Заболеваемость ей имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет.
Роспотребнадзор сообщал, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.
Инфекция легких, вызванная бактериями Mycoplasma pneumoniae - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Вспышка микоплазмы в России. Что известно, какие симптомы
6 декабря, 18:45
 
Здоровье - ОбществоКитайПриморский крайПекинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала