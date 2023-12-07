https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914270093.html

Роспотребнадзор рассказал о мерах сдерживания микоплазмы на границе с КНР

Роспотребнадзор рассказал о мерах сдерживания микоплазмы на границе с КНР - РИА Новости, 07.12.2023

Роспотребнадзор рассказал о мерах сдерживания микоплазмы на границе с КНР

Роспотребнадзор не вводит усиленные меры контроля или ограничения в отношении людей, возвращающихся из Китая в Приморье, из-за микоплазменной инфекции, сообщила РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T09:36

2023-12-07T09:36

2023-12-07T09:36

здоровье - общество

китай

приморский край

пекин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758770631_0:49:3273:1890_1920x0_80_0_0_f5d3bce34496127ad23272bfb7af194f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор не вводит усиленные меры контроля или ограничения в отношении людей, возвращающихся из Китая в Приморье, из-за микоплазменной инфекции, сообщила журналистам главный специалист отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Марина Шикалова. "Усиления мер со стороны Роспотребнадзора по Приморскому краю в отношении микоплазменной пневмонии у граждан, возвращающихся из КНР, не введены. Пункты пропуска работают в штатном режиме. Никаких ограничений по пневмонии у нас не вводилось", - сказала Шикалова. По ее словам, микоплазма – это один из возбудителей пневмонии. "Возбудитель не новый, давно изучен. Медорганизации знают, как диагностировать данный вид возбудителя, как лечить заболевание. Оно у нас регистрируется ежегодно, и в Приморском крае в том числе", - добавила специалист. Пресс-служба Роспотребнадзора ранее заявила, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом, уточнили в пресс-службе. Основной причиной пневмоний является микоплазма, рост заболеваемости которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Заболеваемость ей имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет. Роспотребнадзор сообщал, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.

https://ria.ru/20231206/mikoplazma-1914187647.html

китай

приморский край

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, китай, приморский край, пекин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)