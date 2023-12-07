https://ria.ru/20231207/mikoplazma-1914270093.html
Роспотребнадзор рассказал о мерах сдерживания микоплазмы на границе с КНР
Роспотребнадзор рассказал о мерах сдерживания микоплазмы на границе с КНР - РИА Новости, 07.12.2023
Роспотребнадзор рассказал о мерах сдерживания микоплазмы на границе с КНР
Роспотребнадзор не вводит усиленные меры контроля или ограничения в отношении людей, возвращающихся из Китая в Приморье, из-за микоплазменной инфекции, сообщила РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T09:36
2023-12-07T09:36
2023-12-07T09:36
здоровье - общество
китай
приморский край
пекин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор не вводит усиленные меры контроля или ограничения в отношении людей, возвращающихся из Китая в Приморье, из-за микоплазменной инфекции, сообщила журналистам главный специалист отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Марина Шикалова. "Усиления мер со стороны Роспотребнадзора по Приморскому краю в отношении микоплазменной пневмонии у граждан, возвращающихся из КНР, не введены. Пункты пропуска работают в штатном режиме. Никаких ограничений по пневмонии у нас не вводилось", - сказала Шикалова. По ее словам, микоплазма – это один из возбудителей пневмонии. "Возбудитель не новый, давно изучен. Медорганизации знают, как диагностировать данный вид возбудителя, как лечить заболевание. Оно у нас регистрируется ежегодно, и в Приморском крае в том числе", - добавила специалист. Пресс-служба Роспотребнадзора ранее заявила, что в Китае наблюдается рост заболеваемости пневмонией, преимущественно среди детей, в основном в Пекине и провинции Ляонин, а также гриппом, уточнили в пресс-службе. Основной причиной пневмоний является микоплазма, рост заболеваемости которой наблюдался и ранее, пояснили в ведомстве. Заболеваемость ей имеет циклический характер, подъемы отмечаются каждые 3-7 лет. Роспотребнадзор сообщал, что отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией регистрируются в России.
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здоровье - общество, китай, приморский край, пекин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Китай, Приморский край, Пекин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал о мерах сдерживания микоплазмы на границе с КНР
Шикалова: усиленные меры контроля для возвращающихся из КНР людей не вводятся