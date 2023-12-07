https://ria.ru/20231207/kolomoyskiy-1914369507.html

Коломойский* подал в суд на Зеленского, сообщили СМИ

Коломойский* подал в суд на Зеленского, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.12.2023

Коломойский* подал в суд на Зеленского, сообщили СМИ

Украинский олигарх Игорь Коломойский* подал в Верховный суд на Владимира Зеленского, чтобы отменить указ о лишении его гражданства Украины, однако иск... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:40

2023-12-07T14:40

2023-12-07T14:40

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игорь коломойский

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский* подал в Верховный суд на Владимира Зеленского, чтобы отменить указ о лишении его гражданства Украины, однако иск бизнесмена оставили без движения, сообщает в четверг издание "Страна" в Telegram-канале. В июле 2022 года украинские СМИ сообщали, что Зеленский может подписать указы о лишении гражданства ряда лиц, в том числе и олигарха Игоря Коломойского*, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского*. Примечательно, что в начале октября этого года издание "Страна" сообщило о том, что Киевский районный суд подтвердил, что Зеленский не лишал Коломойского украинского гражданства. Сам Коломойский* заявлял, что его судят на Украине как гражданина Кипра и Израиля. "Игорь Коломойский* подал в суд на Зеленского, чтобы признать противоправным и отменить указ о лишении олигарха гражданства Украины. Дело слушается в Верховном суде", - говорится в сообщении издания. По данным СМИ, Коломойский* подал иск в Верховный суд о противоправности указа Зеленского 29 ноября. Судьи потребовали объяснить, почему он обратился только через полтора года после указа. Как пишет издание, бизнесмен заявил, что узнал о лишении его гражданства только в сентябре 2023 года из документа об изменении ему меры пресечения. Коллегия судей посчитала такой аргумент недостаточным и заявила, что срок обращения в суд объективно пропущен. "Верховный суд постановил исковое заявление Коломойского* пока оставить без движения. Бизнесмену дали 10 дней, чтобы озвучить более весомую причину", - говорится в сообщении. Служба безопасности Украины 2 сентября предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, в тот же день суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский* подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".* Внесен в российский список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231130/skhema-1912797024.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, игорь коломойский, владимир зеленский