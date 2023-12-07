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СК раскрыл причины смерти туристов в горах Хакасии - РИА Новости, 07.12.2023
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20:05 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/khakasiya-1914477656.html
СК раскрыл причины смерти туристов в горах Хакасии
СК раскрыл причины смерти туристов в горах Хакасии - РИА Новости, 07.12.2023
СК раскрыл причины смерти туристов в горах Хакасии
Причиной смерти одного из погибших в Хакасии туристов стало следствие болезни, второй погиб, пытаясь расчистить дорогу и не сумев вернуться к основной группе,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T20:05
2023-12-07T20:05
следственный комитет россии (ск рф)
пермский край
санкт-петербург
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. Причиной смерти одного из погибших в Хакасии туристов стало следствие болезни, второй погиб, пытаясь расчистить дорогу и не сумев вернуться к основной группе, сообщает региональный главк СК. Ранее региональный главк МЧС сообщил, что эвакуирует несколько групп туристов на снегоходах, так как они не смогли самостоятельно выбраться из горно-таежной местности в районе села Приисковое в Хакасии из-за непогоды. В четверг региональный главк СК сообщил РИА Новости, что два туриста из разных групп погибли. В ведомстве уточнили, что две группы туристов состояли их жителей Пермского края, Санкт-Петербурга, Татарстана и Хакасии. "В результате проведенных поисковых мероприятий... установлено местонахождение 24 туристов, два туриста из разных групп обнаружены без признаков жизни. Предположительно, у одного из туристов резко ухудшилось состояние здоровья, и он скончался, другой турист направился на снегоходе расчищать дорогу, попал в метель и не смог вернуться обратно к основной группе", - говорится в сообщении. В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Тела туристов доставлены на базу.
https://ria.ru/20231204/dtp-1913765198.html
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следственный комитет россии (ск рф), пермский край, санкт-петербург, происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Пермский край, Санкт-Петербург, Происшествия
СК раскрыл причины смерти туристов в горах Хакасии

СК: один из погибших туристов в Хакасии умер из-за болезни, второй потерялся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 7 дек - РИА Новости. Причиной смерти одного из погибших в Хакасии туристов стало следствие болезни, второй погиб, пытаясь расчистить дорогу и не сумев вернуться к основной группе, сообщает региональный главк СК.
Ранее региональный главк МЧС сообщил, что эвакуирует несколько групп туристов на снегоходах, так как они не смогли самостоятельно выбраться из горно-таежной местности в районе села Приисковое в Хакасии из-за непогоды. В четверг региональный главк СК сообщил РИА Новости, что два туриста из разных групп погибли. В ведомстве уточнили, что две группы туристов состояли их жителей Пермского края, Санкт-Петербурга, Татарстана и Хакасии.
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"В результате проведенных поисковых мероприятий... установлено местонахождение 24 туристов, два туриста из разных групп обнаружены без признаков жизни. Предположительно, у одного из туристов резко ухудшилось состояние здоровья, и он скончался, другой турист направился на снегоходе расчищать дорогу, попал в метель и не смог вернуться обратно к основной группе", - говорится в сообщении.
В ведомстве заявили о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух человек. Тела туристов доставлены на базу.
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