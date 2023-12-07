https://ria.ru/20231207/kantsler-1914465397.html

СМИ: немецким бюджетом будет управлять "теневой канцлер"

СМИ: немецким бюджетом будет управлять "теневой канцлер" - РИА Новости, 07.12.2023

СМИ: немецким бюджетом будет управлять "теневой канцлер"

Средства государственной казны из-за срыва согласования бюджета на 2024 год окажутся под управлением ведомства министра финансов Кристиана Линднера, который,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T18:42

2023-12-07T18:42

2023-12-07T18:42

в мире

германия

кристиан линднер

олаф шольц

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. Средства государственной казны из-за срыва согласования бюджета на 2024 год окажутся под управлением ведомства министра финансов Кристиана Линднера, который, тем самым, может стать "теневым канцлером" вместо Олафа Шольца, сообщает издание Focus. Ранее издание Spiegel, в чьем распоряжении оказалась переписка чиновников, сообщило, что из-за разногласий в кабинете министров 2024 финансовый год для Германии начнется без согласованного бюджета. Ожидается, что будет введено временное управление бюджетом с начала 2024 года до момента фактического его принятия. "По сути это делает Кристиана Линднера теневым канцлером. Будучи министром финансов, он теперь сможет решать, на проекты каких министерств еще есть деньги", - пишет Focus. Таким образом, в распоряжении главы минфина окажутся судьбы таких проектов, как базовое пособие на детей. Не коснется это лишь таких обязательств государства, как выплата зарплаты госслужащим, пенсий и пособий гражданам. По мнению издания, маловероятно, что Линднер в полной мере воспользуется данной возможностью, а Шольц – своей властью канцлера для предотвращения данного сценария, поскольку подобные действия "коалиция вряд ли переживёт". Гораздо вероятнее то, что кабмин за невозможностью в срок согласовать бюджет, придет к единому политическому решению до конца года. По данным издания Bild, с этой целью канцлер Шольц, министр экономики Роберт Хабек и Линднер в эту пятницу начнут новый раунд переговоров. Спор кабмина Германии проходит на фоне бюджетного скандала. В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF). Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого "долгового тормоза", не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства. Дабы выбраться из кризиса, правительство объявило постфактум чрезвычайную ситуацию на весь 2023 год, отсрочив действие "долгового тормоза" и восстановив доступ к дополнительной нагрузке на бюджет.

https://ria.ru/20231205/sholts-1913960546.html

https://ria.ru/20231130/berbok-1912787524.html

https://ria.ru/20231204/sholtsa-1913527389.html

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в мире, германия, кристиан линднер, олаф шольц