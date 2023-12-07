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Кадыров рассказал, что совершил малый хадж - РИА Новости, 07.12.2023
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Религия
 
19:49 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/kadyrov-1914474830.html
Кадыров рассказал, что совершил малый хадж
Кадыров рассказал, что совершил малый хадж - РИА Новости, 07.12.2023
Кадыров рассказал, что совершил малый хадж
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что совершил малый хадж во время визита в Саудовскую Аравию. РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T19:49
2023-12-07T19:49
религия
саудовская аравия
рамзан кадыров
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
владимир путин
россия
общество
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ГРОЗНЫЙ, 7 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что совершил малый хадж во время визита в Саудовскую Аравию. Кадыров вошел в состав российской делегации в Саудовскую Аравию, где накануне проходили переговоры президента РФ Владимира Путина и наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана. "...Мне посчастливилось совершить малый хадж во время визита в Саудовскую Аравию. Меня сопровождали… муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев и другие официальные лица. По поручению… наследного принца КСА Шейха Мухаммеда Бен Салмана, нашу делегацию встретили с большим почетом и уважением. Во время посещения Священной Каабы и совершения тавафа меня тепло приветствовали паломники из различных стран, выражая свою искреннюю любовь и поддержку", - написал глава региона. Кадыров также рассказал о посещении мечети Масджид ан-Набави в Медине, которая является второй святыней ислама, и могилы пророка Мухаммада. "…Мы посетили могилу лучшего из людей - Пророка Мухаммада, где в коллективном дуа попросили Всевышнего Аллаха о милости и благословении для всех мусульман и, в частности, для наших братьев и сестер, страдающих в Палестине", - сообщил он. Хадж является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. Малое паломничество (Умра) в отличие от хаджа может совершаться в любое время года.
https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912763856.html
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саудовская аравия, рамзан кадыров, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), владимир путин, россия, общество
Религия, Саудовская Аравия, Рамзан Кадыров, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Владимир Путин, Россия, Общество
Кадыров рассказал, что совершил малый хадж

Кадыров сообщил, что совершил малый хадж во время визита в Саудовскую Аравию

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 7 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что совершил малый хадж во время визита в Саудовскую Аравию.
Кадыров вошел в состав российской делегации в Саудовскую Аравию, где накануне проходили переговоры президента РФ Владимира Путина и наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана.
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"...Мне посчастливилось совершить малый хадж во время визита в Саудовскую Аравию. Меня сопровождали… муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев и другие официальные лица. По поручению… наследного принца КСА Шейха Мухаммеда Бен Салмана, нашу делегацию встретили с большим почетом и уважением. Во время посещения Священной Каабы и совершения тавафа меня тепло приветствовали паломники из различных стран, выражая свою искреннюю любовь и поддержку", - написал глава региона.
Кадыров также рассказал о посещении мечети Масджид ан-Набави в Медине, которая является второй святыней ислама, и могилы пророка Мухаммада.
"…Мы посетили могилу лучшего из людей - Пророка Мухаммада, где в коллективном дуа попросили Всевышнего Аллаха о милости и благословении для всех мусульман и, в частности, для наших братьев и сестер, страдающих в Палестине", - сообщил он.
Хадж является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. Малое паломничество (Умра) в отличие от хаджа может совершаться в любое время года.
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РелигияСаудовская АравияРамзан КадыровМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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