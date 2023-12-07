https://ria.ru/20231207/kadyrov-1914474830.html

Кадыров рассказал, что совершил малый хадж

Кадыров рассказал, что совершил малый хадж - РИА Новости, 07.12.2023

Кадыров рассказал, что совершил малый хадж

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что совершил малый хадж во время визита в Саудовскую Аравию. РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T19:49

2023-12-07T19:49

2023-12-07T19:49

религия

саудовская аравия

рамзан кадыров

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

владимир путин

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0a/1895362418_0:213:992:771_1920x0_80_0_0_5f2ebc93d850d3eef2571bcd7e2c1eae.jpg

ГРОЗНЫЙ, 7 дек – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале сообщил, что совершил малый хадж во время визита в Саудовскую Аравию. Кадыров вошел в состав российской делегации в Саудовскую Аравию, где накануне проходили переговоры президента РФ Владимира Путина и наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана. "...Мне посчастливилось совершить малый хадж во время визита в Саудовскую Аравию. Меня сопровождали… муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев и другие официальные лица. По поручению… наследного принца КСА Шейха Мухаммеда Бен Салмана, нашу делегацию встретили с большим почетом и уважением. Во время посещения Священной Каабы и совершения тавафа меня тепло приветствовали паломники из различных стран, выражая свою искреннюю любовь и поддержку", - написал глава региона. Кадыров также рассказал о посещении мечети Масджид ан-Набави в Медине, которая является второй святыней ислама, и могилы пророка Мухаммада. "…Мы посетили могилу лучшего из людей - Пророка Мухаммада, где в коллективном дуа попросили Всевышнего Аллаха о милости и благословении для всех мусульман и, в частности, для наших братьев и сестер, страдающих в Палестине", - сообщил он. Хадж является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. Малое паломничество (Умра) в отличие от хаджа может совершаться в любое время года.

https://ria.ru/20231129/spetsoperatsiya-1912763856.html

https://ria.ru/20231206/poezdka-1914236310.html

саудовская аравия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саудовская аравия, рамзан кадыров, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), владимир путин, россия, общество