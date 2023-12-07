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На бывшем заводе Volvo в Калуге в ближайшие дни начнут выпуск грузовиков - РИА Новости, 07.12.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
16:16 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/gruzoviki-1914410085.html
На бывшем заводе Volvo в Калуге в ближайшие дни начнут выпуск грузовиков
На бывшем заводе Volvo в Калуге в ближайшие дни начнут выпуск грузовиков - РИА Новости, 07.12.2023
На бывшем заводе Volvo в Калуге в ближайшие дни начнут выпуск грузовиков
Предприятие "АМО" (Автомобильное моторное общество) в ближайшие дни начнет производство грузовиков на бывшей производственной площадке Volvo в Калуге, сообщил... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:16
2023-12-07T16:16
калужская область
калуга
владислав шапша
калужская область
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КАЛУГА, 7 дек – РИА Новости. Предприятие "АМО" (Автомобильное моторное общество) в ближайшие дни начнет производство грузовиков на бывшей производственной площадке Volvo в Калуге, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Как и обещали, до конца 2023 года начинается производство на калужском заводе "АМО". Напомню, это бывшая производственная площадка "Вольво", - написал Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, идут последние приготовления к старту производства грузовиков. "Запуск производства – в ближайшие дни. Во время официального открытия расскажем обо всех подробностях. Со стороны правительства региона оказываем всю необходимую поддержку новому собственнику предприятия", - написал губернатор. Правительство Калужской области проинформировало, что запуск производства обсуждался на встрече губернатора с генеральным директором Группы компаний "Промышленные инвестиции" Андреем Александровым и исполнительным директором машиностроительного завода "АМО" в Калуге Романом Петряевым. В ходе встречи также обсуждались перспективы развития предприятия.
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калуга, владислав шапша, калужская область
Калужская область, Калуга, Владислав Шапша, Калужская область

На бывшем заводе Volvo в Калуге в ближайшие дни начнут выпуск грузовиков

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКалуга
Калуга - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАЛУГА, 7 дек – РИА Новости. Предприятие "АМО" (Автомобильное моторное общество) в ближайшие дни начнет производство грузовиков на бывшей производственной площадке Volvo в Калуге, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Как и обещали, до конца 2023 года начинается производство на калужском заводе "АМО". Напомню, это бывшая производственная площадка "Вольво", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, идут последние приготовления к старту производства грузовиков.
"Запуск производства – в ближайшие дни. Во время официального открытия расскажем обо всех подробностях. Со стороны правительства региона оказываем всю необходимую поддержку новому собственнику предприятия", - написал губернатор.
Правительство Калужской области проинформировало, что запуск производства обсуждался на встрече губернатора с генеральным директором Группы компаний "Промышленные инвестиции" Андреем Александровым и исполнительным директором машиностроительного завода "АМО" в Калуге Романом Петряевым. В ходе встречи также обсуждались перспективы развития предприятия.
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