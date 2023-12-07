https://ria.ru/20231207/gruzoviki-1914410085.html
На бывшем заводе Volvo в Калуге в ближайшие дни начнут выпуск грузовиков
На бывшем заводе Volvo в Калуге в ближайшие дни начнут выпуск грузовиков - РИА Новости, 07.12.2023
На бывшем заводе Volvo в Калуге в ближайшие дни начнут выпуск грузовиков
Предприятие "АМО" (Автомобильное моторное общество) в ближайшие дни начнет производство грузовиков на бывшей производственной площадке Volvo в Калуге, сообщил... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:16
2023-12-07T16:16
2023-12-07T16:16
калужская область
калуга
владислав шапша
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589100973_0:0:3230:1818_1920x0_80_0_0_c1ddcda1f2143207102b64668af65d9c.jpg
КАЛУГА, 7 дек – РИА Новости. Предприятие "АМО" (Автомобильное моторное общество) в ближайшие дни начнет производство грузовиков на бывшей производственной площадке Volvo в Калуге, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Как и обещали, до конца 2023 года начинается производство на калужском заводе "АМО". Напомню, это бывшая производственная площадка "Вольво", - написал Шапша в своем Telegram-канале. По его словам, идут последние приготовления к старту производства грузовиков. "Запуск производства – в ближайшие дни. Во время официального открытия расскажем обо всех подробностях. Со стороны правительства региона оказываем всю необходимую поддержку новому собственнику предприятия", - написал губернатор. Правительство Калужской области проинформировало, что запуск производства обсуждался на встрече губернатора с генеральным директором Группы компаний "Промышленные инвестиции" Андреем Александровым и исполнительным директором машиностроительного завода "АМО" в Калуге Романом Петряевым. В ходе встречи также обсуждались перспективы развития предприятия.
https://ria.ru/20231120/kitay-1910635887.html
калуга
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589100973_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_b97e1d7983592a3a04c7d744d07dd4d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, владислав шапша, калужская область
Калужская область, Калуга, Владислав Шапша, Калужская область
КАЛУГА, 7 дек – РИА Новости. Предприятие "АМО" (Автомобильное моторное общество) в ближайшие дни начнет производство грузовиков на бывшей производственной площадке Volvo в Калуге, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Как и обещали, до конца 2023 года начинается производство на калужском заводе "АМО". Напомню, это бывшая производственная площадка "Вольво", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По его словам, идут последние приготовления к старту производства грузовиков.
"Запуск производства – в ближайшие дни. Во время официального открытия расскажем обо всех подробностях. Со стороны правительства региона оказываем всю необходимую поддержку новому собственнику предприятия", - написал губернатор.
Правительство Калужской области
проинформировало, что запуск производства обсуждался на встрече губернатора с генеральным директором Группы компаний "Промышленные инвестиции" Андреем Александровым и исполнительным директором машиностроительного завода "АМО" в Калуге Романом Петряевым. В ходе встречи также обсуждались перспективы развития предприятия.
Калужский губернатор представил в Китае потенциал автокластера региона