https://ria.ru/20231207/gaza-1914441037.html

Пропалестинские активисты заблокировали четыре объекта ВПК Британии

Пропалестинские активисты заблокировали четыре объекта ВПК Британии - РИА Новости, 07.12.2023

Пропалестинские активисты заблокировали четыре объекта ВПК Британии

Более тысячи активистов заблокировали четыре военно-промышленных объекта в Великобритании, где производятся комплектующие, которые поставляются израильской... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T17:18

2023-12-07T17:18

2023-12-07T17:18

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Более тысячи активистов заблокировали четыре военно-промышленных объекта в Великобритании, где производятся комплектующие, которые поставляются израильской армии, требуя перемирия в секторе Газа, об этом сообщила организация Workers for a Free Palestine. "Более тысячи членов профсоюзов на ряде объектов в Великобритании блокируют оружейные фабрики, которые поставляют вооружения Израилю! Сегодня члены профсоюзов заблокировали четыре объекта в Великобритании, которые производят компоненты для истребителя F-35, который в настоящий момент используется в израильских бомбардировках сектора Газа", - написала организация в социальной сети Х. В организации призывают британское правительство "прекратить соучастие в военных преступлениях Израиля, в том числе через поставки вооружений", а также установить перемирие в секторе Газа. Отмечается, что активисты Workers for a Free Palestine также "предпринимают действия" во Франции, Нидерландах и Дании. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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в мире, израиль, великобритания, россия, владимир путин, хамас, оон, f-35, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году