https://ria.ru/20231207/gaza-1914409407.html

МЧС эвакуирует еще 68 россиян и членов их семей из Газы

МЧС эвакуирует еще 68 россиян и членов их семей из Газы - РИА Новости, 07.12.2023

МЧС эвакуирует еще 68 россиян и членов их семей из Газы

Спецборт МЧС России в четверг перевезет из Каира в Москву 68 россиян и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта, сообщает... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:13

2023-12-07T16:13

2023-12-07T16:13

в мире

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

домодедово (аэропорт)

россия

египет

каир (город)

москва

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спецборт МЧС России в четверг перевезет из Каира в Москву 68 россиян и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Авиация МЧС России доставит в Россию очередную группу граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта. Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 перевезет сегодня 68 человек, в том числе 31 ребенка", - говорится в сообщении. В Египте продолжает работать оперштаб МЧС России, где людям оказывают необходимую помощь. Подчеркивается, что спасатели, психологи и медики делают все возможное, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности; особое внимание уделяется детям, их физическому и психологическому состоянию, отмечают в ведомстве. "Тем временем в аэропорту Домодедово готовятся к встрече эвакуированных граждан РФ и членов их семей. Развернут межведомственный оперативный штаб, организовано обеспечение предметами первой необходимости, теплой одеждой и питанием, а также информационное, психологическое и медицинское обеспечение", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231201/gaza-1913066742.html

россия

египет

каир (город)

москва

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, домодедово (аэропорт), россия, египет, каир (город), москва, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году