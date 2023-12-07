https://ria.ru/20231207/gaza-1914409407.html
МЧС эвакуирует еще 68 россиян и членов их семей из Газы
МЧС эвакуирует еще 68 россиян и членов их семей из Газы - РИА Новости, 07.12.2023
МЧС эвакуирует еще 68 россиян и членов их семей из Газы
Спецборт МЧС России в четверг перевезет из Каира в Москву 68 россиян и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта, сообщает... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:13
2023-12-07T16:13
2023-12-07T16:13
в мире
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ил-76
домодедово (аэропорт)
россия
египет
каир (город)
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Спецборт МЧС России в четверг перевезет из Каира в Москву 68 россиян и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "Авиация МЧС России доставит в Россию очередную группу граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта. Спецборт МЧС России вылетел из Каира в Москву. Самолет Ил-76 перевезет сегодня 68 человек, в том числе 31 ребенка", - говорится в сообщении. В Египте продолжает работать оперштаб МЧС России, где людям оказывают необходимую помощь. Подчеркивается, что спасатели, психологи и медики делают все возможное, чтобы они могли чувствовать себя в безопасности; особое внимание уделяется детям, их физическому и психологическому состоянию, отмечают в ведомстве. "Тем временем в аэропорту Домодедово готовятся к встрече эвакуированных граждан РФ и членов их семей. Развернут межведомственный оперативный штаб, организовано обеспечение предметами первой необходимости, теплой одеждой и питанием, а также информационное, психологическое и медицинское обеспечение", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231201/gaza-1913066742.html
россия
египет
каир (город)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76, домодедово (аэропорт), россия, египет, каир (город), москва, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ил-76, Домодедово (аэропорт), Россия, Египет, Каир (город), Москва, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МЧС эвакуирует еще 68 россиян и членов их семей из Газы
Спецборт МЧС вывезет из Каира в Москву еще 68 россиян и членов их семей из Газы