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В Германию в 2023 году прибыло свыше 325 тысяч беженцев - РИА Новости, 07.12.2023
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17:31 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/frg-1914443477.html
В Германию в 2023 году прибыло свыше 325 тысяч беженцев
В Германию в 2023 году прибыло свыше 325 тысяч беженцев - РИА Новости, 07.12.2023
В Германию в 2023 году прибыло свыше 325 тысяч беженцев
В Германии с января по ноябрь было подано свыше 325 тысяч прошений о предоставлении убежища от лица находящихся уже в стране лиц, что на 60% больше, чем за... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:31
2023-12-07T17:31
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. В Германии с января по ноябрь было подано свыше 325 тысяч прошений о предоставлении убежища от лица находящихся уже в стране лиц, что на 60% больше, чем за прошлый год, сообщает ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF). "За период с января по ноябрь 2023 года заявку о предоставлении убежища в Германии подал 325 801 человек. Это на 60,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении на сайте ведомства. На данный момент принято решение по 242 185 заявкам. Большинство заявок поступило от граждан Сирии (97,2 тысячи), Турции (56,7 тысячи), Афганистана (50,3 тысячи), Ирака (11,5 тысяч), Ирана (9,7 тысячи), Грузии (8,9 тысячи) и Российской Федерации (8,4 тысячи). В последние месяцы в Германии активно обсуждают возможности ограничения миграционных потоков. В конце сентября Шольц заявил, что в Германию стремится слишком большое количество беженцев.
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в мире, сирия, турция, германия
В мире, Сирия, Турция, Германия
В Германию в 2023 году прибыло свыше 325 тысяч беженцев

BAMF: в ФРГ в 2023 году было подано свыше 325 тысяч прошений об убежище

© AP Photo / Markus SchreiberСотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов в Германии
Сотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов в Германии - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Сотрудник полиции останавливает автомобиль в поисках мигрантов в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. В Германии с января по ноябрь было подано свыше 325 тысяч прошений о предоставлении убежища от лица находящихся уже в стране лиц, что на 60% больше, чем за прошлый год, сообщает ведомство по вопросам миграции и беженцев (BAMF).
«
"За период с января по ноябрь 2023 года заявку о предоставлении убежища в Германии подал 325 801 человек. Это на 60,3 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении на сайте ведомства. На данный момент принято решение по 242 185 заявкам.
Большинство заявок поступило от граждан Сирии (97,2 тысячи), Турции (56,7 тысячи), Афганистана (50,3 тысячи), Ирака (11,5 тысяч), Ирана (9,7 тысячи), Грузии (8,9 тысячи) и Российской Федерации (8,4 тысячи).
В последние месяцы в Германии активно обсуждают возможности ограничения миграционных потоков. В конце сентября Шольц заявил, что в Германию стремится слишком большое количество беженцев.
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