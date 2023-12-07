https://ria.ru/20231207/erdogan-1914389442.html

Эрдоган заявил, что Турция и Греция могут решить двусторонние проблемы

Эрдоган заявил, что Турция и Греция могут решить двусторонние проблемы - РИА Новости, 07.12.2023

Эрдоган заявил, что Турция и Греция могут решить двусторонние проблемы

АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах в четверг заявил, что... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:32

2023-12-07T15:32

2023-12-07T17:56

в мире

турция

греция

афины

реджеп тайип эрдоган

кириакос мицотакис

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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах в четверг заявил, что между Турцией и Грецией нет проблем, которые не могут быть решены.Эрдоган прибыл в Грецию с первым за шесть лет визитом. Последний раз Эрдоган был в соседней Греции 7 декабря 2017 года."Между нами (Турцией и Грецией) нет проблем, которые мы могли бы не решить. Между нами нет проблем, которые нельзя было бы решить. Достаточно сосредоточиться на общей картине, давайте не окажемся среди тех, кто пересекает море и тонет в потоке", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров.В течение нескольких лет между Грецией и Турцией был беспрецедентный по продолжительности кризис, и при этом он постоянно обострялся. Снизить напряженность удалось после разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года - Мицотакис сразу позвонил Эрдогану и пообещал всяческую помощь в преодолении последствий землетрясения. В свою очередь Турция выразила соболезнования после железнодорожной катастрофы в Греции. Это позволило создать новый климат в отношениях двух стран.

https://ria.ru/20231206/khamas-1914109971.html

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в мире, турция, греция, афины, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис