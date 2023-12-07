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Эрдоган заявил, что Турция и Греция могут решить двусторонние проблемы - РИА Новости, 07.12.2023
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15:32 07.12.2023 (обновлено: 17:56 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/erdogan-1914389442.html
Эрдоган заявил, что Турция и Греция могут решить двусторонние проблемы
Эрдоган заявил, что Турция и Греция могут решить двусторонние проблемы - РИА Новости, 07.12.2023
Эрдоган заявил, что Турция и Греция могут решить двусторонние проблемы
АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах в четверг заявил, что... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:32
2023-12-07T17:56
в мире
турция
греция
афины
реджеп тайип эрдоган
кириакос мицотакис
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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах в четверг заявил, что между Турцией и Грецией нет проблем, которые не могут быть решены.Эрдоган прибыл в Грецию с первым за шесть лет визитом. Последний раз Эрдоган был в соседней Греции 7 декабря 2017 года."Между нами (Турцией и Грецией) нет проблем, которые мы могли бы не решить. Между нами нет проблем, которые нельзя было бы решить. Достаточно сосредоточиться на общей картине, давайте не окажемся среди тех, кто пересекает море и тонет в потоке", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров.В течение нескольких лет между Грецией и Турцией был беспрецедентный по продолжительности кризис, и при этом он постоянно обострялся. Снизить напряженность удалось после разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года - Мицотакис сразу позвонил Эрдогану и пообещал всяческую помощь в преодолении последствий землетрясения. В свою очередь Турция выразила соболезнования после железнодорожной катастрофы в Греции. Это позволило создать новый климат в отношениях двух стран.
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в мире, турция, греция, афины, реджеп тайип эрдоган, кириакос мицотакис
В мире, Турция, Греция, Афины, Реджеп Тайип Эрдоган, Кириакос Мицотакис
Эрдоган заявил, что Турция и Греция могут решить двусторонние проблемы

Эрдоган: между Турцией и Грецией нет проблем, которые не могут быть решены

© AP Photo / Michael VaraklasПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Афинах. 7 декабря 2023
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Афинах. 7 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Michael Varaklas
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Афинах. 7 декабря 2023
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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах в четверг заявил, что между Турцией и Грецией нет проблем, которые не могут быть решены.
Эрдоган прибыл в Грецию с первым за шесть лет визитом. Последний раз Эрдоган был в соседней Греции 7 декабря 2017 года.
«
"Между нами (Турцией и Грецией) нет проблем, которые мы могли бы не решить. Между нами нет проблем, которые нельзя было бы решить. Достаточно сосредоточиться на общей картине, давайте не окажемся среди тех, кто пересекает море и тонет в потоке", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров.
В течение нескольких лет между Грецией и Турцией был беспрецедентный по продолжительности кризис, и при этом он постоянно обострялся. Снизить напряженность удалось после разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года - Мицотакис сразу позвонил Эрдогану и пообещал всяческую помощь в преодолении последствий землетрясения. В свою очередь Турция выразила соболезнования после железнодорожной катастрофы в Греции. Это позволило создать новый климат в отношениях двух стран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
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В миреТурцияГрецияАфиныРеджеп Тайип ЭрдоганКириакос Мицотакис
 
 
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