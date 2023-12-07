Эрдоган заявил, что Турция и Греция могут решить двусторонние проблемы
Эрдоган: между Турцией и Грецией нет проблем, которые не могут быть решены
© AP Photo / Michael VaraklasПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Афинах. 7 декабря 2023
© AP Photo / Michael Varaklas
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Афинах. 7 декабря 2023
АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом в Афинах в четверг заявил, что между Турцией и Грецией нет проблем, которые не могут быть решены.
Эрдоган прибыл в Грецию с первым за шесть лет визитом. Последний раз Эрдоган был в соседней Греции 7 декабря 2017 года.
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"Между нами (Турцией и Грецией) нет проблем, которые мы могли бы не решить. Между нами нет проблем, которые нельзя было бы решить. Достаточно сосредоточиться на общей картине, давайте не окажемся среди тех, кто пересекает море и тонет в потоке", - сказал турецкий лидер в своем заявлении для СМИ по итогам переговоров.
В течение нескольких лет между Грецией и Турцией был беспрецедентный по продолжительности кризис, и при этом он постоянно обострялся. Снизить напряженность удалось после разрушительного землетрясения в Турции 6 февраля 2023 года - Мицотакис сразу позвонил Эрдогану и пообещал всяческую помощь в преодолении последствий землетрясения. В свою очередь Турция выразила соболезнования после железнодорожной катастрофы в Греции. Это позволило создать новый климат в отношениях двух стран.