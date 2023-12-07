https://ria.ru/20231207/energosistema-1914312098.html
На Украине зафиксировали дефицит в энергосистеме
На Украине зафиксировали дефицит в энергосистеме - РИА Новости, 07.12.2023
На Украине зафиксировали дефицит в энергосистеме
Дефицит электроэнергии зафиксирован на территории Украины, ситуация расценивается как сложная, аварийная помощь запрошена у Словакии, Румынии и Польши, сообщает РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T12:04
2023-12-07T12:04
2023-12-07T12:20
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Дефицит электроэнергии зафиксирован на территории Украины, ситуация расценивается как сложная, аварийная помощь запрошена у Словакии, Румынии и Польши, сообщает в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале."Потребление из-за похолодания превышает прогнозируемое на 2,7%. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме. У энергосистемы сложилась тяжелая ситуация. С 11.00 (12.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) для сбалансирования энергосистемы будет применена аварийная помощь из Словакии, Румынии, Польши", - говорится в сообщении.По данным компании, на электростанциях не осталось свободных мощностей. На некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности.Кроме того, по данным компании, 408 населенных пунктов на Украине остаются без электроснабжения."Укрэнерго" в конце ноября призвала жителей страны к экономии электроэнергии на фоне похолодания.
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в мире, украина, укрэнерго
В мире, Украина, Укрэнерго
На Украине зафиксировали дефицит в энергосистеме
"Укрэнерго" из-за дефицита в энергосистеме запросило помощь у трех стран Европы
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости.
Дефицит электроэнергии зафиксирован на территории Украины, ситуация расценивается как сложная, аварийная помощь запрошена у Словакии, Румынии и Польши, сообщает в четверг национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram-канале.
"Потребление из-за похолодания превышает прогнозируемое на 2,7%. Это привело к возникновению дефицита в энергосистеме. У энергосистемы сложилась тяжелая ситуация. С 11.00 (12.00 мск) до 19.00 (20.00 мск) для сбалансирования энергосистемы будет применена аварийная помощь из Словакии, Румынии, Польши", - говорится в сообщении.
По данным компании, на электростанциях не осталось свободных мощностей. На некоторых блоках теплоэлектростанций продолжаются ремонтные работы, а солнечные электростанции не могут работать на максимуме своих возможностей из-за плотной облачности.
Кроме того, по данным компании, 408 населенных пунктов на Украине остаются без электроснабжения.
"Укрэнерго" в конце ноября призвала жителей страны к экономии электроэнергии на фоне похолодания.
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