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В Ставрополе столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.12.2023
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11:17 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/dtp-1914298632.html
В Ставрополе столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
В Ставрополе столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.12.2023
В Ставрополе столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие
Три человека пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей на одной из улиц Ставрополя, сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю в... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T11:17
2023-12-07T11:17
происшествия
ставрополь
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 7 дек – РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей на одной из улиц Ставрополя, сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло в среду около 22.00 мск на улице 50 лет ВЛКСМ. "Водитель автомобиля Нива не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося Fiat Ducato и допустил с ним столкновение. По инерции Fiat совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, который, в свою очередь, столкнулся с Renault Symbol. С травмами и ушибами головы в больницу доставлены водитель Нивы, а также водитель и пассажир Fiat. Всем назначено амбулаторное лечение", – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что 53-летний водитель "Нивы" отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения. На него составили административный протокол, предусматривающий до двух лет лишения права управления транспортным средством, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231207/dtp-1914289216.html
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происшествия, ставрополь, ставропольский край
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край
В Ставрополе столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Три человека пострадали при столкновении четырех автомобилей в Ставрополе

© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/TelegramДТП в Ставрополе
ДТП в Ставрополе - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья/Telegram
ДТП в Ставрополе
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ПЯТИГОРСК, 7 дек – РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей на одной из улиц Ставрополя, сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю в Telegram-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло в среду около 22.00 мск на улице 50 лет ВЛКСМ.
"Водитель автомобиля Нива не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося Fiat Ducato и допустил с ним столкновение. По инерции Fiat совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, который, в свою очередь, столкнулся с Renault Symbol. С травмами и ушибами головы в больницу доставлены водитель Нивы, а также водитель и пассажир Fiat. Всем назначено амбулаторное лечение", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 53-летний водитель "Нивы" отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения. На него составили административный протокол, предусматривающий до двух лет лишения права управления транспортным средством, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.
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