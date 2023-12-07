https://ria.ru/20231207/dtp-1914298632.html

В Ставрополе столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

В Ставрополе столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 07.12.2023

В Ставрополе столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

Три человека пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей на одной из улиц Ставрополя, сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю в... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T11:17

2023-12-07T11:17

2023-12-07T11:17

происшествия

ставрополь

ставропольский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914298161_0:98:1024:674_1920x0_80_0_0_311cc7c8a40fdf8f67b65332a8ea4ffe.jpg

ПЯТИГОРСК, 7 дек – РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей на одной из улиц Ставрополя, сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю в Telegram-канале. По данным ведомства, ДТП произошло в среду около 22.00 мск на улице 50 лет ВЛКСМ. "Водитель автомобиля Нива не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося Fiat Ducato и допустил с ним столкновение. По инерции Fiat совершил столкновение с автомобилем Lada Granta, который, в свою очередь, столкнулся с Renault Symbol. С травмами и ушибами головы в больницу доставлены водитель Нивы, а также водитель и пассажир Fiat. Всем назначено амбулаторное лечение", – говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что 53-летний водитель "Нивы" отказался от проверки на состояние алкогольного опьянения. На него составили административный протокол, предусматривающий до двух лет лишения права управления транспортным средством, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231207/dtp-1914289216.html

ставрополь

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставрополь, ставропольский край