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Врачи осмотрят пострадавших в Брянске, чтобы принять решение об эвакуации - РИА Новости, 07.12.2023
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18:55 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914467944.html
Врачи осмотрят пострадавших в Брянске, чтобы принять решение об эвакуации
Врачи осмотрят пострадавших в Брянске, чтобы принять решение об эвакуации - РИА Новости, 07.12.2023
Врачи осмотрят пострадавших в Брянске, чтобы принять решение об эвакуации
Врачи осматривают пострадавших в брянской гимназии для принятия решения по их эвакуации, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T18:55
2023-12-07T18:55
происшествия
брянск
россия
москва
алексей кузнецов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Врачи осматривают пострадавших в брянской гимназии для принятия решения по их эвакуации, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Врачи осматривают пострадавших для принятия решения о необходимости эвакуации", - сказал Кузнецов. Ранее вертолет Ми-8 МЧС прибыл в Брянск для санитарной эвакуации в Москву пострадавших в результате происшествия в школе. Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914364218.html
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914339561.html
брянск
россия
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происшествия, брянск, россия, москва, алексей кузнецов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Брянск, Россия, Москва, Алексей Кузнецов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
Врачи осмотрят пострадавших в Брянске, чтобы принять решение об эвакуации

Кузнецов: врачи осмотрят пострадавших в Брянске, чтобы потом эвакуировать их

© РИА Новости / Андрей Мазунин | Перейти в медиабанкГимназия №5 в Брянске
Гимназия №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Андрей Мазунин
Перейти в медиабанк
Гимназия №5 в Брянске
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Врачи осматривают пострадавших в брянской гимназии для принятия решения по их эвакуации, заявил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"Врачи осматривают пострадавших для принятия решения о необходимости эвакуации", - сказал Кузнецов.
Сотрудники полиции у гимназии №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
В полиции рассказали, как охранялась брянская гимназия, где была стрельба
Вчера, 14:26
Ранее вертолет Ми-8 МЧС прибыл в Брянск для санитарной эвакуации в Москву пострадавших в результате происшествия в школе.
Стрельба произошла в четверг в гимназии №5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девушка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них - стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
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ПроисшествияБрянскРоссияМоскваАлексей КузнецовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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