Рейтинг@Mail.ru
Болгария с первого марта запретит перерабатывать нефть на НПЗ "Лукойла" - РИА Новости, 07.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/bolgariya-1914437586.html
Болгария с первого марта запретит перерабатывать нефть на НПЗ "Лукойла"
Болгария с первого марта запретит перерабатывать нефть на НПЗ "Лукойла" - РИА Новости, 07.12.2023
Болгария с первого марта запретит перерабатывать нефть на НПЗ "Лукойла"
Коалиционное правительство Болгарии согласилось с 1 марта прекратить существующие льготы для нефтеперерабатывающего завода "Лукойл Нефтохим" в городе Бургасе,... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T17:00
2023-12-07T17:00
экономика
цены на нефть
болгария
бургас
россия
евросоюз
лукойл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_b16c651bce235638a414f286f7ca2563.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Коалиционное правительство Болгарии согласилось с 1 марта прекратить существующие льготы для нефтеперерабатывающего завода "Лукойл Нефтохим" в городе Бургасе, следует из слов председателя комитета по бюджету и финансам кабмина Йордана Цонева. "Коалиционное правительство - ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") и ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") согласилось с 1 марта 2024 года прекратить действие болгарских льгот на запрет ЕС на экспорт продуктов российской нефти", - заявил в четверг Цонев журналистам, его слова передает Болгарское телеграфное агентство (БТА). Цонев добавил, что законопроект предписывает национальному таможенному агентству до 31 декабря провести проверку для выявления количества нефтепродуктов на складах "Нефтохима". По его словам, их придется экспортировать, чтобы они не занимали склады. В ноябре Народное собрание (парламент) Болгарии не поддержал законопроект, согласно которому НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе должен был перестать перерабатывать российскую нефть в трехдневный срок. Парламент зато установил, что с 1 января 2024 года предприятию в Бургасе будет запрещен экспорт нефтепродуктов, а с марта ему запретят перерабатывать российскую нефть. В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года. Ранее компания "Лукойл" заявила, что пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии, проанализируя в том числе возможность продажи бизнеса в стране.
https://ria.ru/20231205/rubl-1913963015.html
болгария
бургас
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843392183_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02d0666ca878cb20d8772829395eb6e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, болгария, бургас, россия, евросоюз, лукойл
Экономика, Цены на нефть, Болгария, Бургас, Россия, Евросоюз, ЛУКОЙЛ
Болгария с первого марта запретит перерабатывать нефть на НПЗ "Лукойла"

Цонева: Болгария с 1 марта запретит перерабатывать нефть на НПЗ "Лукойла"

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевЛоготип компании "Лукойл"
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Логотип компании "Лукойл". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Коалиционное правительство Болгарии согласилось с 1 марта прекратить существующие льготы для нефтеперерабатывающего завода "Лукойл Нефтохим" в городе Бургасе, следует из слов председателя комитета по бюджету и финансам кабмина Йордана Цонева.
«
"Коалиционное правительство - ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") и ПП-ДБ (партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария") согласилось с 1 марта 2024 года прекратить действие болгарских льгот на запрет ЕС на экспорт продуктов российской нефти", - заявил в четверг Цонев журналистам, его слова передает Болгарское телеграфное агентство (БТА).
Цонев добавил, что законопроект предписывает национальному таможенному агентству до 31 декабря провести проверку для выявления количества нефтепродуктов на складах "Нефтохима". По его словам, их придется экспортировать, чтобы они не занимали склады.
В ноябре Народное собрание (парламент) Болгарии не поддержал законопроект, согласно которому НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе должен был перестать перерабатывать российскую нефть в трехдневный срок. Парламент зато установил, что с 1 января 2024 года предприятию в Бургасе будет запрещен экспорт нефтепродуктов, а с марта ему запретят перерабатывать российскую нефть.
В 2022 году лидеры ЕС достигли соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго в отношении России. При этом Болгарии тогда в виде исключения было разрешено перерабатывать российскую нефть, доставляемую морским путем, до конца 2024 года.
Ранее компания "Лукойл" заявила, что пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии, проанализируя в том числе возможность продажи бизнеса в стране.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 05.12.2023
Эксперт: запрет на использование кипрскими банками рубля не навредит России
5 декабря, 18:26
 
ЭкономикаЦены на нефтьБолгарияБургасРоссияЕвросоюзЛУКОЙЛ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала