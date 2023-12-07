https://ria.ru/20231207/bilayn-1914180377.html

Билайн бизнес помог компании автоматизировать расчеты за электроэнергию

Билайн бизнес помог компании автоматизировать расчеты за электроэнергию - РИА Новости, 07.12.2023

Билайн бизнес помог компании автоматизировать расчеты за электроэнергию

M2M-решение (решение на основе технологий межмашинного взаимодействия) "Энергоменеджмент"* от билайн бизнес успешно помогает компаниям контролировать... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T10:10

2023-12-07T10:10

2023-12-07T10:10

россия

вымпелком

билайн

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. M2M-решение (решение на основе технологий межмашинного взаимодействия) "Энергоменеджмент"* от билайн бизнес успешно помогает компаниям контролировать потребление электроэнергии на каждом объекте, сообщает пресс-служба организации.Так, одним из пользователей продукта стала Группа компаний "Сервис-Телеком", владеющая вышками, на которых размещается оборудование для сотовой связи. Услугами компании пользуются операторы "большой четверки", включая ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн), и региональные телеком-компании.Под ее управлением находятся более 20 тысяч сооружений связи по всей стране.Задача со "звездочкой"Обычно бизнес отслеживает потребление электроэнергии с помощью автоматических систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Такие решения помогают снизить издержки на электроснабжение за счет выбора оптимальной тарифной категории и упростить процесс предоставления данных в сбытовую компанию. Как правило, АСКУЭ рассчитаны на сеть из нескольких десятков или сотен приборов учета. Этого вполне достаточно для производственных предприятий, но кратно масштабировать стандартную систему сложно, говорится в сообщении.Перед командами стояла задача не только внедрить автоматизированную информационно-измерительную систему коммерческого учета электроэнергии объектов с перспективой дальнейшего расширения, но и облегчить процесс взаиморасчетов заказчика с многочисленными контрагентами. Всего в расчетах "Сервис-Телеком" участвуют около 200 поставщиков электроэнергии. И для каждой стороны процесс должен быть максимально прозрачным и удобным."Для нас было важно, чтобы команда партнера понимала специфику сетевой инфраструктуры, особенностей оборудования и была готова решать нестандартные задачи. Например, в каждом регионе нашего присутствия есть несколько гарантирующих поставщиков электроэнергии, и все они периодически проводят корректировку тарифов. При этом нет единого стандарта публикации обновлений или обмена данными, поэтому создать автоматизированное решение для актуализации информации и взаиморасчётов — действительно задача со “звёздочкой”", — отметил директор по эксплуатации Группы компаний "Сервис-Телеком" Николай Нифонтов, слова которого привели в пресс-службе.Сервис "от А до Я" с гарантиейРешение "Энергоменеджмент" от билайн бизнес включает услугу по cбору, передаче и хранения данных с приборов учета электроэнергии и предоставление доступа к функционалу программного обеспечения для учета данных с приборов и расчета стоимости за электрическую энергию. В комплексный продукт входят также приборы учета, контроллеры устройств сбора и передачи данных (УСПД). Услуги связи по передаче данных предоставляются по отдельному договору, как и работы по монтажу и обслуживанию приборов учёта.Для компании "Сервис-Телеком" специалисты билайн бизнес подключили приборы учета, настроили сбор и передачу данных с высоким процентом опроса приборов (в среднем до 97%, по данным компании "Сервис-Телеком") и своевременную доставку информации в АСКУЭ каждые полчаса. Также команда обеспечила все дальнейшие сервисные работы, гарантийные обязательства и взаимодействие с гарантирующими поставщиками электроэнергии."Мы помогаем клиенту добиться экономии за счёт использования выгодного тарифа на электроэнергию. Объекты, на которых установлены приборы учёта, имеют привязку по геопозиции и относятся к конкретному гарантирующему поставщику. Наша система собирает сведения о тарифах с сайтов сбытовых компаний, и в соответствии с ними рассчитывает стоимость электроэнергии", — цитирует пресс-служба руководителя службы по продуктам интернета вещей ПАО "ВымпелКом" Максима Павлова.Еще одна важная функция системы АСКУЭ от билайн бизнес — мониторинг работоспособности оборудования, установленного на объектах башенной инфраструктуры. Неполадки на базовой станции мобильного оператора не всегда можно выявить с помощью внешнего осмотра. Но если, например, оборудование будет обесточено, произойдёт авария или просядет напряжение сети, это обязательно отразится в системе АСКУЭ, и "Сервис-Телеком" сможет направить специалистов для решения вопроса, добавили в пресс-службе.Изменения внутри и снаружиНа реализацию проекта обеим командам потребовалось всего четыре месяца. За это время была создана отдельная инфраструктура для клиента, а также разработаны и внедрены технологические и бизнес-процессы по подключению новых точек."Использование продукта "Энергоменеджмент" от билайн бизнес позволило нам значительно сократить нагрузку на штатных специалистов, своевременно получать данные с приборов учёта и облегчить работу с гарантирующими поставщиками. По нашим оценкам, при реализации аналогичного проекта собственными силами потребовалось бы 6-12 месяцев и дополнительный штат из 10-15 сотрудников для работы с собственной системой АСКУЭ и дополнительные ресурсы на поддержание системы", — сообщил Нифонтов.СМАРТ-энергетика является актуальным и востребованным направлением для развития телеком-отрасли в мире, а энергосервисные услуги становятся неотъемлемой частью общего пакета сервисов, предоставляемых башенными компаниями."В современной экономике энергоресурсы играют не меньшую роль, чем финансы. Эффективное управление их потреблением крайне актуальный вопрос в энергоемких секторах, например, в производственном или добывающем. Сокращая или оптимизируя потребление энергоресурсов, бизнес может получить преимущество на высококонкурентных рынках за счёт возможности управлять себестоимостью конечного продукта. Мы продолжим совершенствовать наши продукты, направленные на возможности повышения энергоэффективности и развитие концепции "бережливого производства", — прокомментировал исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу ПАО "ВымпелКом" Максим Зайков, его слова приводятся в сообщении.*M2M-решение "Энергоменеджмент" (18+)Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: 4CQwVszH9pWuokbjCjN

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вымпелком, билайн