https://ria.ru/20231207/bayden-1914254767.html

"Впадает в отчаяние": в США раскрыли, что творится с Байденом

"Впадает в отчаяние": в США раскрыли, что творится с Байденом - РИА Новости, 07.12.2023

"Впадает в отчаяние": в США раскрыли, что творится с Байденом

Президент США Джо Байден "впадает в отчаяние" из-за планов Дональда Трампа отменить большинство решений нынешней администрации в случае победы на выборах 2024... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T06:02

2023-12-07T06:02

2023-12-07T06:02

в мире

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джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден "впадает в отчаяние" из-за планов Дональда Трампа отменить большинство решений нынешней администрации в случае победы на выборах 2024 года, заявил обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу.Комментируя высказывания демократов, называющих Трампа "диктатором первого дня", Кадлоу указал, что экс-президент требует закрытия границы на юге США и увеличения нефтедобычи для снижения цен на топливо, что является "правильным"."Я надеюсь, что он пообещает с первого же дня отменить все постановления Байдена – это правильно. Тезис с диктатурой просто глуп, просто-напросто глуп. Байден впадает в отчаяние по этому поводу", - заявил обозреватель.При этом он отметил, что в соцопросах Трамп опережает действующего президента на пять и в некоторых случаях на семь пунктов, чего "никогда не было" в преддверии выборов 2016 и 2020 годов.Ранее Трамп пообещал не стать диктатором в случае победы на выборах. "Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором", - заявлял экс-президент на встрече со сторонниками в штате Айова. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

https://ria.ru/20231203/tramp-1913417913.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп