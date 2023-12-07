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"Впадает в отчаяние": в США раскрыли, что творится с Байденом - РИА Новости, 07.12.2023
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06:02 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/bayden-1914254767.html
"Впадает в отчаяние": в США раскрыли, что творится с Байденом
"Впадает в отчаяние": в США раскрыли, что творится с Байденом - РИА Новости, 07.12.2023
"Впадает в отчаяние": в США раскрыли, что творится с Байденом
Президент США Джо Байден "впадает в отчаяние" из-за планов Дональда Трампа отменить большинство решений нынешней администрации в случае победы на выборах 2024... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T06:02
2023-12-07T06:02
в мире
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джо байден
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден "впадает в отчаяние" из-за планов Дональда Трампа отменить большинство решений нынешней администрации в случае победы на выборах 2024 года, заявил обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу.Комментируя высказывания демократов, называющих Трампа "диктатором первого дня", Кадлоу указал, что экс-президент требует закрытия границы на юге США и увеличения нефтедобычи для снижения цен на топливо, что является "правильным"."Я надеюсь, что он пообещает с первого же дня отменить все постановления Байдена – это правильно. Тезис с диктатурой просто глуп, просто-напросто глуп. Байден впадает в отчаяние по этому поводу", - заявил обозреватель.При этом он отметил, что в соцопросах Трамп опережает действующего президента на пять и в некоторых случаях на семь пунктов, чего "никогда не было" в преддверии выборов 2016 и 2020 годов.Ранее Трамп пообещал не стать диктатором в случае победы на выборах. "Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором", - заявлял экс-президент на встрече со сторонниками в штате Айова. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
"Впадает в отчаяние": в США раскрыли, что творится с Байденом

Обозреватель Fox Кадлоу: Байден впадает в отчаяние из-за планов Трампа

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Президент США Джо Байден "впадает в отчаяние" из-за планов Дональда Трампа отменить большинство решений нынешней администрации в случае победы на выборах 2024 года, заявил обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу.
Комментируя высказывания демократов, называющих Трампа "диктатором первого дня", Кадлоу указал, что экс-президент требует закрытия границы на юге США и увеличения нефтедобычи для снижения цен на топливо, что является "правильным".
"Я надеюсь, что он пообещает с первого же дня отменить все постановления Байдена – это правильно. Тезис с диктатурой просто глуп, просто-напросто глуп. Байден впадает в отчаяние по этому поводу", - заявил обозреватель.
При этом он отметил, что в соцопросах Трамп опережает действующего президента на пять и в некоторых случаях на семь пунктов, чего "никогда не было" в преддверии выборов 2016 и 2020 годов.
Ранее Трамп пообещал не стать диктатором в случае победы на выборах. "Кроме первого дня: когда я закрою границу и начну бурение. Кроме этого, я не буду диктатором", - заявлял экс-президент на встрече со сторонниками в штате Айова. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Трамп заявил о "крестовом походе" против Байдена
3 декабря, 08:14
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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