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Путин оценил работу российских банков в условиях санкций - РИА Новости, 07.12.2023
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15:06 07.12.2023 (обновлено: 16:00 07.12.2023)
https://ria.ru/20231207/banki-1914378878.html
Путин оценил работу российских банков в условиях санкций
Путин оценил работу российских банков в условиях санкций - РИА Новости, 07.12.2023
Путин оценил работу российских банков в условиях санкций
Российские банки, несмотря на санкции, работают стабильно и устойчивы на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:06
2023-12-07T16:00
экономика
россия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские банки, несмотря на санкции, работают стабильно и устойчивы на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".Он отметил, что некоторые эксперты прочили, что российские банки не будут развиваться из-за санкций."Российские банки, несмотря на то, что многие их них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора ", - сказал Путин.
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экономика, россия
Экономика, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин оценил работу российских банков в условиях санкций

Путин: российские банки, несмотря на санкции, работают стабильно

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат
Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетитель кладет деньги на банковский счет в банкомат. Архивное фото
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские банки, несмотря на санкции, работают стабильно и устойчивы на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
Он отметил, что некоторые эксперты прочили, что российские банки не будут развиваться из-за санкций.
"Российские банки, несмотря на то, что многие их них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора ", - сказал Путин.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Антонов назвал потери бизнеса в США из-за санкций против России огромными
6 декабря, 03:47
 
Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"ЭкономикаРоссия
 
 
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