https://ria.ru/20231207/banki-1914378878.html
Путин оценил работу российских банков в условиях санкций
Путин оценил работу российских банков в условиях санкций - РИА Новости, 07.12.2023
Путин оценил работу российских банков в условиях санкций
Российские банки, несмотря на санкции, работают стабильно и устойчивы на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T15:06
2023-12-07T15:06
2023-12-07T16:00
экономика
россия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские банки, несмотря на санкции, работают стабильно и устойчивы на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".Он отметил, что некоторые эксперты прочили, что российские банки не будут развиваться из-за санкций."Российские банки, несмотря на то, что многие их них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора ", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914015285.html
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экономика, россия
Экономика, Россия, Инвестиционный Форум ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Путин оценил работу российских банков в условиях санкций
Путин: российские банки, несмотря на санкции, работают стабильно
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские банки, несмотря на санкции, работают стабильно и устойчивы на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".
Он отметил, что некоторые эксперты прочили, что российские банки не будут развиваться из-за санкций.
"Российские банки, несмотря на то, что многие их них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора ", - сказал Путин.
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