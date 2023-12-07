https://ria.ru/20231207/banki-1914378878.html

Путин оценил работу российских банков в условиях санкций

Путин оценил работу российских банков в условиях санкций - РИА Новости, 07.12.2023

Путин оценил работу российских банков в условиях санкций

Российские банки, несмотря на санкции, работают стабильно и устойчивы на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!". РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T15:06

2023-12-07T15:06

2023-12-07T16:00

экономика

россия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Российские банки, несмотря на санкции, работают стабильно и устойчивы на рынке, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ "Россия зовет!".Он отметил, что некоторые эксперты прочили, что российские банки не будут развиваться из-за санкций."Российские банки, несмотря на то, что многие их них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора ", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914015285.html

россия

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экономика, россия