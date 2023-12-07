https://ria.ru/20231207/avtomobili-1914375457.html

Путин оценил ситуацию в российской автомобильной отрасли

Путин оценил ситуацию в российской автомобильной отрасли - РИА Новости, 07.12.2023

Путин оценил ситуацию в российской автомобильной отрасли

В автомобильной отрасли России были проблемы, но она постепенно выходит из кризиса, сказал президент России Владимир Путин во время инвестиционного Форума ВТБ... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:59

2023-12-07T14:59

2023-12-07T16:00

россия

экономика

владимир путин

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В автомобильной отрасли России были проблемы, но она постепенно выходит из кризиса, сказал президент России Владимир Путин во время инвестиционного Форума ВТБ "Россия зовет!"."Автомобилестроение переживало непростые времена, у нас была большая зависимость от компонентов. Это безусловно одна из пострадавших отраслей, но постепенно и она выходит из кризиса", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231123/moskvich-1911222239.html

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россия, экономика, владимир путин