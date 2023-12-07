https://ria.ru/20231207/antalya-1914334760.html

Анталья рассчитывает в этом году принять 3,5 миллиона россиян

Анталья рассчитывает в этом году принять 3,5 миллиона россиян - РИА Новости, 07.12.2023

Анталья рассчитывает в этом году принять 3,5 миллиона россиян

Анталья обнародовала статистику турпотока с января по ноябрь 2023 года, гостей из России оказалось больше на 15 процентов, чем в том же периоде 2022-го,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:09

2023-12-07T14:09

2023-12-07T14:09

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Анталья обнародовала статистику турпотока с января по ноябрь 2023 года, гостей из России оказалось больше на 15 процентов, чем в том же периоде 2022-го, сообщает АТОР.По данным управления культуры и туризма турецкой провинции Анталья, на ее курорты в ноябре приехали 404 тысячи 946 туристов, что на 0,7 процента больше, чем в ноябре прошлого года.Первое место по количеству иностранных туристов в Анталье в ноябре у Германии (118 тысяч), второе – у России (80 тысяч туристов). На третьем месте – Великобритания с 44 тысячами туристов, далее в следуют Польша и Нидерланды (почти 6 тыс.).Российский турпоток в Анталью в ноябре сократился по сравнению с тем же месяцем 2022 года на 35,3 процента (в ноябре прошлого года в Анталью прибыли 123 686 россиян). Сыграло свою роль полноценное открытие для россиян массовых зимних пляжных направлений с чартерной перевозкой в этом году, то есть конкуренция усилилась.В общей сложности за 11 месяцев 2023 года Анталью посетили 15 371 773 туристов из почти 200 стран, из них 14,5 миллиона – иностранцы, а 870 тысяч – турецкие отдыхающие, постоянно проживающие за границей.На первом месте по объему поездок в Анталью по итогам 11 месяцев 2023 года – Россия. Турпоток в Анталью из РФ в январе-ноябре 2023 года увеличился на 15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 3,4 миллиона. Доля россиян в общем количестве туристов за 11 месяцев в Анталье – 23,4 процента, то есть почти каждый четвертый турист на курортах этой провинции. Прогноз по российскому турпотоку за весь 2023 год – около 3,5 миллиона гостей.В то время как Анталья уже превзошла рекордный 2019 год по общему количеству туристов, единственной из крупных стран, которая все еще не достигла доковидных показателей по объему турпотока на анталийские курорты, является Россия. Отставание еще составляет 37 процентов от уровня 2019 года (с января по ноябрь 2019 года в Анталье отдохнули почти 5,4 миллиона россиян).

https://ria.ru/20231128/turtsiya-1912328717.html

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