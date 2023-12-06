https://ria.ru/20231206/zaderzhanie-1914139461.html
Начальника штаба СОБР "Рысь" задержали по делу о банде из 1990-х
Начальника штаба СОБР "Рысь" задержали по делу о банде из 1990-х - РИА Новости, 06.12.2023
Начальника штаба СОБР "Рысь" задержали по делу о банде из 1990-х
Действующие сотрудники Росгвардии входили в число участников преступной группы, занимавшейся заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями с... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:34
2023-12-06T15:34
2023-12-06T19:01
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Действующие сотрудники Росгвардии входили в число участников преступной группы, занимавшейся заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями с 1990-х годов, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн."В их числе — начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник "Гром" ГУНК МВД)", — написал он в Telegram-канале.Большинство задержанных в то время служили в СОБР ГУБОП МВД и к настоящему моменту уже уволились, говорится в материале.Ранее сегодня представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали лидера и участников банды, которые, предположительно, убили советника министра путей сообщения и владельца рынка в Москве. В состав банды, которая "специализировалась" на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с применением оружия и взрывных устройств, входили около 20 человек. Злоумышленники действовали в Москве, Московской и Калужской областях, Красноярском крае и других регионах с 1998 года.
https://ria.ru/20231125/kriminal-1911591731.html
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происшествия, москва, калужская область, красноярский край, александр хинштейн, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Происшествия, Москва, Калужская область, Красноярский край, Александр Хинштейн, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Начальника штаба СОБР "Рысь" задержали по делу о банде из 1990-х
Хинштейн: начальник штаба СОБР "Рысь" Алпатов задержан по делу о банде из 90-х