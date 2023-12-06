Рейтинг@Mail.ru
Начальника штаба СОБР "Рысь" задержали по делу о банде из 1990-х - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 06.12.2023 (обновлено: 19:01 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/zaderzhanie-1914139461.html
Начальника штаба СОБР "Рысь" задержали по делу о банде из 1990-х
Начальника штаба СОБР "Рысь" задержали по делу о банде из 1990-х - РИА Новости, 06.12.2023
Начальника штаба СОБР "Рысь" задержали по делу о банде из 1990-х
Действующие сотрудники Росгвардии входили в число участников преступной группы, занимавшейся заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями с... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T15:34
2023-12-06T19:01
происшествия
москва
калужская область
красноярский край
александр хинштейн
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914204172_0:0:2513:1414_1920x0_80_0_0_0069502d044beababedf673490603641.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Действующие сотрудники Росгвардии входили в число участников преступной группы, занимавшейся заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями с 1990-х годов, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн."В их числе — начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник "Гром" ГУНК МВД)", — написал он в Telegram-канале.Большинство задержанных в то время служили в СОБР ГУБОП МВД и к настоящему моменту уже уволились, говорится в материале.Ранее сегодня представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали лидера и участников банды, которые, предположительно, убили советника министра путей сообщения и владельца рынка в Москве. В состав банды, которая "специализировалась" на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с применением оружия и взрывных устройств, входили около 20 человек. Злоумышленники действовали в Москве, Московской и Калужской областях, Красноярском крае и других регионах с 1998 года.
https://ria.ru/20231125/kriminal-1911591731.html
https://ria.ru/20231206/banda-1914064461.html
москва
калужская область
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914204172_0:0:1893:1420_1920x0_80_0_0_dfad42b252d2d97ce239a968c286c80b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, калужская область, красноярский край, александр хинштейн, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф
Происшествия, Москва, Калужская область, Красноярский край, Александр Хинштейн, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Госдума РФ
Начальника штаба СОБР "Рысь" задержали по делу о банде из 1990-х

Хинштейн: начальник штаба СОБР "Рысь" Алпатов задержан по делу о банде из 90-х

© МВД РоссииЗадержание участников банды, подозреваемых в совершении более 30 тяжких и особо тяжких преступлений
Задержание участников банды, подозреваемых в совершении более 30 тяжких и особо тяжких преступлений
© МВД России
Задержание участников банды, подозреваемых в совершении более 30 тяжких и особо тяжких преступлений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Действующие сотрудники Росгвардии входили в число участников преступной группы, занимавшейся заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями с 1990-х годов, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
"В их числе — начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник "Гром" ГУНК МВД)", — написал он в Telegram-канале.
Сотрудники правоохранительных органов на месте, где произошло покушение на мэра Владикавказа Виталия Караева - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
"Их все еще ищут". Что известно о самой кровожадной банде России
25 ноября, 08:00
Большинство задержанных в то время служили в СОБР ГУБОП МВД и к настоящему моменту уже уволились, говорится в материале.
Ранее сегодня представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали лидера и участников банды, которые, предположительно, убили советника министра путей сообщения и владельца рынка в Москве. В состав банды, которая "специализировалась" на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с применением оружия и взрывных устройств, входили около 20 человек. Злоумышленники действовали в Москве, Московской и Калужской областях, Красноярском крае и других регионах с 1998 года.
Обыски у задержанных, обвиняемых в убийствах - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Задержаны участники банды, в состав которой входили полицейские и военные
Вчера, 11:22
 
ПроисшествияМоскваКалужская областьКрасноярский крайАлександр ХинштейнИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала