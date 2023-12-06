https://ria.ru/20231206/zaderzhanie-1914139461.html

Начальника штаба СОБР "Рысь" задержали по делу о банде из 1990-х

Начальника штаба СОБР "Рысь" задержали по делу о банде из 1990-х - РИА Новости, 06.12.2023

Начальника штаба СОБР "Рысь" задержали по делу о банде из 1990-х

Действующие сотрудники Росгвардии входили в число участников преступной группы, занимавшейся заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями с... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T15:34

2023-12-06T15:34

2023-12-06T19:01

происшествия

москва

калужская область

красноярский край

александр хинштейн

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

госдума рф

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Действующие сотрудники Росгвардии входили в число участников преступной группы, занимавшейся заказными убийствами, похищениями людей и разбойными нападениями с 1990-х годов, сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн."В их числе — начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник "Гром" ГУНК МВД)", — написал он в Telegram-канале.Большинство задержанных в то время служили в СОБР ГУБОП МВД и к настоящему моменту уже уволились, говорится в материале.Ранее сегодня представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали лидера и участников банды, которые, предположительно, убили советника министра путей сообщения и владельца рынка в Москве. В состав банды, которая "специализировалась" на тяжких и особо тяжких заказных преступлениях с применением оружия и взрывных устройств, входили около 20 человек. Злоумышленники действовали в Москве, Московской и Калужской областях, Красноярском крае и других регионах с 1998 года.

https://ria.ru/20231125/kriminal-1911591731.html

https://ria.ru/20231206/banda-1914064461.html

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происшествия, москва, калужская область, красноярский край, александр хинштейн, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), госдума рф