На Ямале проходит финальная неделя в честь дня рождения региона
САЛЕХАРД, 6 дек - РИА Новости. Заключительная тематическая неделя, посвященная дню рождения ЯНАО, проходит с 4 по 10 декабря в регионе в рамках проекта "Ямал-100", сообщила пресс-служба главы округа.
"Округ отмечает свой 93-й день рождения. С 4 по 10 декабря в округе проходит заключительная тематическая неделя в рамках проекта "Ямал-100". Она посвящена дню рождения арктического региона. Во всех муниципалитетах запланировано более 300 мероприятий: праздничные концерты, мастер-классы, чествование ветеранов и заслуженных работников Ямала, уроки об истории и культуре автономного округа", — говорится в сообщении.
В Салехарде пройдет праздничный концерт "С днем рождения, Ямал!". В Новом Уренгое поэты и писатели города познакомят жителей со своим творчеством в рамках открытого микрофона "Говорим и читаем о Ямале". В Ноябрьске в эту неделю начнет работать мини-ледовый городок "Снежный бал". Жители округа могут принять участие в викторине и проверить свои знания о регионе на сайте Ямал100.рф. Девять победителей станут счастливыми обладателями сувенирной продукции, уточняют власти.
Неделя Ямала включает в себя еще одну важную дату — День Героя Отечества. Девятого декабря в городах и районах проведут патриотические мероприятия. В Губкинском организуют концерт ко дню Героев Отечества, в Пуровском районе запланированы уроки мужества "Героями не рождаются, героями становятся".
Тематические недели на Ямале проводятся с февраля 2023 года в рамках стратегии развития "Ямал-100", приуроченной к столетнему юбилею региона в 2030 году. Основу стратегии озвучил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ежегодном послании. Тематические недели призваны продемонстрировать достижения в социальной, промышленной сферах и развитие инфраструктуры округа. В 2023 году Неделя Ямала стала финальной. Всего проведено 24 тематические недели, посвященные спорту, культуре, экологии, семье и другим направлениям, отмечает пресс-служба.