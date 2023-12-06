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На Ямале проходит финальная неделя в честь дня рождения региона - РИА Новости, 06.12.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
16:01 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/yamal-1914148792.html
На Ямале проходит финальная неделя в честь дня рождения региона
На Ямале проходит финальная неделя в честь дня рождения региона - РИА Новости, 06.12.2023
На Ямале проходит финальная неделя в честь дня рождения региона
Заключительная тематическая неделя, посвященная дню рождения ЯНАО, проходит с 4 по 10 декабря в регионе в рамках проекта "Ямал-100", сообщила пресс-служба главы РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T16:01
2023-12-06T16:01
ямало-ненецкий автономный округ
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новый уренгой
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САЛЕХАРД, 6 дек - РИА Новости. Заключительная тематическая неделя, посвященная дню рождения ЯНАО, проходит с 4 по 10 декабря в регионе в рамках проекта "Ямал-100", сообщила пресс-служба главы округа. "Округ отмечает свой 93-й день рождения. С 4 по 10 декабря в округе проходит заключительная тематическая неделя в рамках проекта "Ямал-100". Она посвящена дню рождения арктического региона. Во всех муниципалитетах запланировано более 300 мероприятий: праздничные концерты, мастер-классы, чествование ветеранов и заслуженных работников Ямала, уроки об истории и культуре автономного округа", — говорится в сообщении. В Салехарде пройдет праздничный концерт "С днем рождения, Ямал!". В Новом Уренгое поэты и писатели города познакомят жителей со своим творчеством в рамках открытого микрофона "Говорим и читаем о Ямале". В Ноябрьске в эту неделю начнет работать мини-ледовый городок "Снежный бал". Жители округа могут принять участие в викторине и проверить свои знания о регионе на сайте Ямал100.рф. Девять победителей станут счастливыми обладателями сувенирной продукции, уточняют власти. Неделя Ямала включает в себя еще одну важную дату — День Героя Отечества. Девятого декабря в городах и районах проведут патриотические мероприятия. В Губкинском организуют концерт ко дню Героев Отечества, в Пуровском районе запланированы уроки мужества "Героями не рождаются, героями становятся". Тематические недели на Ямале проводятся с февраля 2023 года в рамках стратегии развития "Ямал-100", приуроченной к столетнему юбилею региона в 2030 году. Основу стратегии озвучил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ежегодном послании. Тематические недели призваны продемонстрировать достижения в социальной, промышленной сферах и развитие инфраструктуры округа. В 2023 году Неделя Ямала стала финальной. Всего проведено 24 тематические недели, посвященные спорту, культуре, экологии, семье и другим направлениям, отмечает пресс-служба.
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ямал, салехард, новый уренгой, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Салехард, Новый Уренгой, Дмитрий Артюхов

На Ямале проходит финальная неделя в честь дня рождения региона

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкСалехард
Салехард - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Салехард
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САЛЕХАРД, 6 дек - РИА Новости. Заключительная тематическая неделя, посвященная дню рождения ЯНАО, проходит с 4 по 10 декабря в регионе в рамках проекта "Ямал-100", сообщила пресс-служба главы округа.
"Округ отмечает свой 93-й день рождения. С 4 по 10 декабря в округе проходит заключительная тематическая неделя в рамках проекта "Ямал-100". Она посвящена дню рождения арктического региона. Во всех муниципалитетах запланировано более 300 мероприятий: праздничные концерты, мастер-классы, чествование ветеранов и заслуженных работников Ямала, уроки об истории и культуре автономного округа", — говорится в сообщении.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Международной выставке-форуме Россия. День региона. Ямало-Ненецкий автономный округ
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В Салехарде пройдет праздничный концерт "С днем рождения, Ямал!". В Новом Уренгое поэты и писатели города познакомят жителей со своим творчеством в рамках открытого микрофона "Говорим и читаем о Ямале". В Ноябрьске в эту неделю начнет работать мини-ледовый городок "Снежный бал". Жители округа могут принять участие в викторине и проверить свои знания о регионе на сайте Ямал100.рф. Девять победителей станут счастливыми обладателями сувенирной продукции, уточняют власти.
Неделя Ямала включает в себя еще одну важную дату — День Героя Отечества. Девятого декабря в городах и районах проведут патриотические мероприятия. В Губкинском организуют концерт ко дню Героев Отечества, в Пуровском районе запланированы уроки мужества "Героями не рождаются, героями становятся".
Тематические недели на Ямале проводятся с февраля 2023 года в рамках стратегии развития "Ямал-100", приуроченной к столетнему юбилею региона в 2030 году. Основу стратегии озвучил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в ежегодном послании. Тематические недели призваны продемонстрировать достижения в социальной, промышленной сферах и развитие инфраструктуры округа. В 2023 году Неделя Ямала стала финальной. Всего проведено 24 тематические недели, посвященные спорту, культуре, экологии, семье и другим направлениям, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСалехардНовый УренгойДмитрий Артюхов
 
 
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