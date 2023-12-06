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Аудитория ВТБ Онлайн вырастет до 17 млн человек до конца года - РИА Новости, 06.12.2023
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10:30 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/vtb-1914051977.html
Аудитория ВТБ Онлайн вырастет до 17 млн человек до конца года
Аудитория ВТБ Онлайн вырастет до 17 млн человек до конца года - РИА Новости, 06.12.2023
Аудитория ВТБ Онлайн вырастет до 17 млн человек до конца года
Число пользователей ВТБ Онлайн по итогам этого года вырастет на 15% и превысит 17 миллионов человек, сообщил старший вице-президент, руководитель департамента... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:30
2023-12-06T10:30
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Число пользователей ВТБ Онлайн по итогам этого года вырастет на 15% и превысит 17 миллионов человек, сообщил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов в преддверии 14-го инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!". По его словам, все больше клиентов начинают пользоваться веб-версией – за год ее аудитория увеличится на 19%, до 6,5 миллионов человек, а в декабре прирастет на один миллион. По данным банка, за год частота входов в ВТБ Онлайн выросла с 8 до 11 сессий на одного пользователя в месяц.
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россия, втб, банки
Россия, ВТБ, Банки

Аудитория ВТБ Онлайн вырастет до 17 млн человек до конца года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Число пользователей ВТБ Онлайн по итогам этого года вырастет на 15% и превысит 17 миллионов человек, сообщил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов в преддверии 14-го инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!".
По его словам, все больше клиентов начинают пользоваться веб-версией – за год ее аудитория увеличится на 19%, до 6,5 миллионов человек, а в декабре прирастет на один миллион.
Офис ВТБ в Москва-сити
ВТБ: доля безналичных платежей в России достигнет 84 процентов
4 декабря, 21:17
По данным банка, за год частота входов в ВТБ Онлайн выросла с 8 до 11 сессий на одного пользователя в месяц.
 
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