https://ria.ru/20231206/vtb-1914051977.html

Аудитория ВТБ Онлайн вырастет до 17 млн человек до конца года

Аудитория ВТБ Онлайн вырастет до 17 млн человек до конца года - РИА Новости, 06.12.2023

Аудитория ВТБ Онлайн вырастет до 17 млн человек до конца года

Число пользователей ВТБ Онлайн по итогам этого года вырастет на 15% и превысит 17 миллионов человек, сообщил старший вице-президент, руководитель департамента... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:30

2023-12-06T10:30

2023-12-06T10:30

россия

втб

банки

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Число пользователей ВТБ Онлайн по итогам этого года вырастет на 15% и превысит 17 миллионов человек, сообщил старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов в преддверии 14-го инвестиционного форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!". По его словам, все больше клиентов начинают пользоваться веб-версией – за год ее аудитория увеличится на 19%, до 6,5 миллионов человек, а в декабре прирастет на один миллион. По данным банка, за год частота входов в ВТБ Онлайн выросла с 8 до 11 сессий на одного пользователя в месяц.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, втб, банки