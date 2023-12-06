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Путин сообщил, где должна быть следующая встреча с наследным принцем СА
Путин сообщил, где должна быть следующая встреча с наследным принцем СА - РИА Новости, 06.12.2023
Путин сообщил, где должна быть следующая встреча с наследным принцем СА
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде заявил, что следующая их встреча РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:15
2023-12-06T20:15
2023-12-06T20:32
саудовская аравия
москва
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владимир путин
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ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде заявил, что следующая их встреча должна пройти в Москве.В начале переговоров президент РФ отметил, что наследного принца ждали в России, но обстоятельства внесли коррективы в эти планы."Но следующая встреча должна быть в Москве", - заявил Путин.Наследный принц ответил: "несомненно, мы готовы"."Договорились", - заключил Путин.
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саудовская аравия, москва, россия, владимир путин
Саудовская Аравия, Москва, Россия, Владимир Путин
Путин сообщил, где должна быть следующая встреча с наследным принцем СА
Путин: следующая встреча с наследным принцем СА должна быть в Москве