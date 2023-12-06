Рейтинг@Mail.ru
Путин сообщил, где должна быть следующая встреча с наследным принцем СА - РИА Новости, 06.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:15 06.12.2023 (обновлено: 20:32 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/vstrecha-1914216761.html
Путин сообщил, где должна быть следующая встреча с наследным принцем СА
Путин сообщил, где должна быть следующая встреча с наследным принцем СА - РИА Новости, 06.12.2023
Путин сообщил, где должна быть следующая встреча с наследным принцем СА
Президент РФ Владимир Путин на переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде заявил, что следующая их встреча РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:15
2023-12-06T20:32
саудовская аравия
москва
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447879_0:292:3122:2048_1920x0_80_0_0_1dd89efb4755a6b2f9cb61a909deba76.jpg
ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде заявил, что следующая их встреча должна пройти в Москве.В начале переговоров президент РФ отметил, что наследного принца ждали в России, но обстоятельства внесли коррективы в эти планы."Но следующая встреча должна быть в Москве", - заявил Путин.Наследный принц ответил: "несомненно, мы готовы"."Договорились", - заключил Путин.
https://ria.ru/20231206/putin-1914217051.html
саудовская аравия
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912447879_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_df4ff3a0d32b834477aa02adb51c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саудовская аравия, москва, россия, владимир путин
Саудовская Аравия, Москва, Россия, Владимир Путин
Путин сообщил, где должна быть следующая встреча с наследным принцем СА

Путин: следующая встреча с наследным принцем СА должна быть в Москве

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде заявил, что следующая их встреча должна пройти в Москве.
В начале переговоров президент РФ отметил, что наследного принца ждали в России, но обстоятельства внесли коррективы в эти планы.
«
"Но следующая встреча должна быть в Москве", - заявил Путин.
Наследный принц ответил: "несомненно, мы готовы".
«
"Договорились", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин в аэропорту Эр-Рияда - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Ничто не помешает сотрудничеству России и Саудовской Аравии, заявил Путин
Вчера, 20:17
 
Саудовская АравияМоскваРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала