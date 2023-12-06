https://ria.ru/20231206/vstrecha-1914216761.html

Путин сообщил, где должна быть следующая встреча с наследным принцем СА

Путин сообщил, где должна быть следующая встреча с наследным принцем СА - РИА Новости, 06.12.2023

Путин сообщил, где должна быть следующая встреча с наследным принцем СА

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде заявил, что следующая их встреча РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T20:15

2023-12-06T20:15

2023-12-06T20:32

саудовская аравия

москва

россия

владимир путин

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ЭР-РИЯД, 6 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом в Эр-Рияде заявил, что следующая их встреча должна пройти в Москве.В начале переговоров президент РФ отметил, что наследного принца ждали в России, но обстоятельства внесли коррективы в эти планы."Но следующая встреча должна быть в Москве", - заявил Путин.Наследный принц ответил: "несомненно, мы готовы"."Договорились", - заключил Путин.

https://ria.ru/20231206/putin-1914217051.html

саудовская аравия

москва

россия

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саудовская аравия, москва, россия, владимир путин