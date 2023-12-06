https://ria.ru/20231206/ukraina-1914221519.html
Страны G7 выразили поддержку "формуле мира" Зеленского
Страны G7 выразили поддержку "формуле мира" Зеленского - РИА Новости, 06.12.2023
Страны G7 выразили поддержку "формуле мира" Зеленского
Страны G7 выразили поддержку Украине и дальнейшему развитию так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, говорится в заявлении саммита. РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T20:47
2023-12-06T20:47
2023-12-06T21:40
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Страны G7 выразили поддержку Украине и дальнейшему развитию так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, говорится в заявлении саммита."Мы продолжаем поддерживать Украину в развитии мирной формулы… Зеленского", - говорится в документе.Страны G7 также сообщили, что предпринимают дополнительные шаги для помощи Украине."Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России "военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве считают полностью оторванной от реальности.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20231206/novosti-1913998651.html
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g7, в мире, украина, москва, киев, владимир зеленский
G7, В мире, Украина, Москва, Киев, Владимир Зеленский
Страны G7 выразили поддержку "формуле мира" Зеленского
В G7 выразили решимость в развитии формулы мира Зеленского и поддержке Украины
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости.
Страны G7 выразили поддержку Украине и дальнейшему развитию так называемой "формулы мира" Владимира Зеленского, говорится в заявлении саммита
.
"Мы продолжаем поддерживать Украину в развитии мирной формулы… Зеленского", - говорится в документе.
Страны G7 также сообщили, что предпринимают дополнительные шаги для помощи Украине.
"Формула мира", разработанная и продвигаемая Киевом
, требует восстановления территориальной целостности Украины, обеспечения ей евроатлантических гарантий безопасности и создания специального трибунала для расследования приписываемых России
"военных преступлений". "Формулу мира" Зеленского в Москве
считают полностью оторванной от реальности.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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