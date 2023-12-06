https://ria.ru/20231206/udobreniya-1914044678.html

ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения

ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения - РИА Новости, 06.12.2023

ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения

Внутренние цены на минеральные удобрения в России сохранятся на уровне 2022 года, Федеральная антимонопольная служба продлила рекомендации по предельным ценам... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T10:01

2023-12-06T10:01

2023-12-06T10:46

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Внутренние цены на минеральные удобрения в России сохранятся на уровне 2022 года, Федеральная антимонопольная служба продлила рекомендации по предельным ценам до 31 мая 2024 года, сообщает ФАС. "Внутренние цены на минудобрения сохранятся на уровне 2022 года. В настоящее время индексация не предусмотрена. Это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает ограничение вывоза минудобрений на экспорт", - говорится в сообщении ведомства. В конце ноября правительство РФ продлило действие квот на экспорт удобрений из России. Общий объем квоты с 1 декабря 2023 по 31 мая 2024 года составит около 17 миллионов тонн. "Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. Рекомендации продлены до 31 мая 2024 года", - сказано также в релизе ФАС. Азотные и азотосодержащие удобрения применяются аграриями при посевных; к ним в том числе относятся аммиачная селитра и карбамид.

https://ria.ru/20231027/udobreniya-1905721025.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)