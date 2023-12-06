https://ria.ru/20231206/udobreniya-1914044678.html
ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения
ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения - РИА Новости, 06.12.2023
ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения
Внутренние цены на минеральные удобрения в России сохранятся на уровне 2022 года, Федеральная антимонопольная служба продлила рекомендации по предельным ценам... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T10:01
2023-12-06T10:01
2023-12-06T10:46
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:130:3072:1857_1920x0_80_0_0_e4c0645feeaf282070776cfbe100da80.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Внутренние цены на минеральные удобрения в России сохранятся на уровне 2022 года, Федеральная антимонопольная служба продлила рекомендации по предельным ценам до 31 мая 2024 года, сообщает ФАС. "Внутренние цены на минудобрения сохранятся на уровне 2022 года. В настоящее время индексация не предусмотрена. Это связано с принятием постановления правительства РФ, которое предусматривает ограничение вывоза минудобрений на экспорт", - говорится в сообщении ведомства. В конце ноября правительство РФ продлило действие квот на экспорт удобрений из России. Общий объем квоты с 1 декабря 2023 по 31 мая 2024 года составит около 17 миллионов тонн. "Предельные цены минеральных удобрений были добровольно зафиксированы производителями в 2021 году и формировались в соответствии с рекомендациями ФАС России. Они предусматривали установление цен на уровне не выше за период май-июль 2021 года и их индексацию в июне, сентябре 2022 года. Рекомендации продлены до 31 мая 2024 года", - сказано также в релизе ФАС. Азотные и азотосодержащие удобрения применяются аграриями при посевных; к ним в том числе относятся аммиачная селитра и карбамид.
https://ria.ru/20231027/udobreniya-1905721025.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1c/1827439276_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b06d0b0c0eac46e5b53c0609d3af2dbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения
ФАС до 31 мая продлила рекомендации по предельным ценам на удобрения