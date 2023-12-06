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России пытаются закрыть доступ к технологиям, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023
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13:14 06.12.2023 (обновлено: 13:18 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/tekhnologii-1914091819.html
России пытаются закрыть доступ к технологиям, заявил Мишустин
России пытаются закрыть доступ к технологиям, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023
России пытаются закрыть доступ к технологиям, заявил Мишустин
России пытаются закрыть доступ к технологиям, речь даже о простых вещах – средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию, элементарных научных... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:14
2023-12-06T13:18
общество
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. России пытаются закрыть доступ к технологиям, речь даже о простых вещах – средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию, элементарных научных исследованиях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что в мире обострились политические, социальные и экономические противоречия, подверглась сомнению неприкосновенность частной собственности и принципы свободной торговли. "Сегодня нам пытаются закрыть доступ к технологиям. И я говорю даже не о каких-то передовых разработках – развитии космоса или водородном двигателе. Речь о простых вещах – средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях", - сказал Мишустин.
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общество, технологии, россия, михаил мишустин
Общество, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
России пытаются закрыть доступ к технологиям, заявил Мишустин

Мишустин: России пытаются закрыть доступ к технологиям даже о простых вещах

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. России пытаются закрыть доступ к технологиям, речь даже о простых вещах – средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию, элементарных научных исследованиях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".
В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что в мире обострились политические, социальные и экономические противоречия, подверглась сомнению неприкосновенность частной собственности и принципы свободной торговли.
"Сегодня нам пытаются закрыть доступ к технологиям. И я говорю даже не о каких-то передовых разработках – развитии космоса или водородном двигателе. Речь о простых вещах – средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях", - сказал Мишустин.
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ОбществоТехнологииРоссияМихаил Мишустин
 
 
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