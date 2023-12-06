https://ria.ru/20231206/tekhnologii-1914091819.html
России пытаются закрыть доступ к технологиям, заявил Мишустин
России пытаются закрыть доступ к технологиям, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.12.2023
России пытаются закрыть доступ к технологиям, заявил Мишустин
России пытаются закрыть доступ к технологиям, речь даже о простых вещах – средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию, элементарных научных... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T13:14
2023-12-06T13:14
2023-12-06T13:18
общество
технологии
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. России пытаются закрыть доступ к технологиям, речь даже о простых вещах – средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию, элементарных научных исследованиях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий". В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что в мире обострились политические, социальные и экономические противоречия, подверглась сомнению неприкосновенность частной собственности и принципы свободной торговли. "Сегодня нам пытаются закрыть доступ к технологиям. И я говорю даже не о каких-то передовых разработках – развитии космоса или водородном двигателе. Речь о простых вещах – средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20231122/podgotovka-1910996789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, михаил мишустин
Общество, Технологии, Россия, Михаил Мишустин
России пытаются закрыть доступ к технологиям, заявил Мишустин
Мишустин: России пытаются закрыть доступ к технологиям даже о простых вещах
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. России пытаются закрыть доступ к технологиям, речь даже о простых вещах – средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию, элементарных научных исследованиях, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта "Знание. Лекторий".
В ходе выступления Мишустин подчеркнул, что в мире обострились политические, социальные и экономические противоречия, подверглась сомнению неприкосновенность частной собственности и принципы свободной торговли.
"Сегодня нам пытаются закрыть доступ к технологиям. И я говорю даже не о каких-то передовых разработках – развитии космоса или водородном двигателе. Речь о простых вещах – средствах связи, лекарствах, возможности получать информацию и элементарных научных исследованиях", - сказал Мишустин.
Мишустин поручил разработать программы по подготовке специалистов в ИИ