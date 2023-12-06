https://ria.ru/20231206/soyuznik-1914209700.html

Спецоперация, 6 декабря: от Украины "открестился" один из главных союзников

Спецоперация, 6 декабря: от Украины "открестился" один из главных союзников - РИА Новости, 06.12.2023

Спецоперация, 6 декабря: от Украины "открестился" один из главных союзников

О покушениях на экс-депутатов Народного совета ЛНР и Верховной рады Олега Попова и Илью Киву, проблемах с помощью Киеву со стороны Запада и ходе спецоперации —... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T19:48

2023-12-06T19:48

2023-12-06T19:57

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. О покушениях на экс-депутатов Народного совета ЛНР и Верховной рады Олега Попова и Илью Киву, проблемах с помощью Киеву со стороны Запада и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Байден высказался о помощи УкраинеПрезидент США Джо Байден заявил, что для Вашингтона будет "абсолютным сумасшествием" не согласовать новую помощь Киеву. Тревогу бьют и другие американские политики из Демократической партии. Так, по мнению сенатора-демократа Криса Мерфи, американские законодатели, которые обсуждают предоставление Украине помощи, фактически принимают решение о том, "является Киев российским или украинским городом". Сенатор также пожаловался на своих коллег из Республиканской партии, которые недостаточно серьезно относятся к ситуации. Он считает, что речь идет о том, "будет ли Украина существовать через 12 месяцев или станет частью России". Запрошенные администрацией Байдена 106 миллиардов долларов включают более 60 миллиардов на помощь Украине, порядка 14 миллиардов на поддержку Израиля, средства также предусмотрены на ряд других нужд внешней политики США. Республиканцы в конгрессе требуют сопряжения запроса о средствах для Израиля и Украины с новыми ассигнованиями на охрану границы США. Белый дом настаивает на срочном утверждении помощи Киеву, поскольку согласованные конгрессом деньги на исходе и закончатся к концу года. Ход спецоперации На Купянском направлении российские войска отразили пять атак ВСУ в районах Синьковки, Ивановки и озера Лиман. Еще одну попытку наступления удалось отбить на Краснолиманском направлении в районе Григоровки. Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 и истребитель МиГ-29, а также 76 беспилотников. Совокупные потери противника на всех участках фронта составили до 1030 военнослужащих, 33 танка и других бронемашин, одну реактивную систему залпового огня, 19 артиллерийских орудий, а также 47 военных автомобилей и других образцов спецтехники. Как рассказал украинский пленный из 36-й бригады морской пехоты ВСУ Роман Вертово, сдавшийся подразделениям группировки войск "Днепр" на левобережье Херсонской области в начале декабря этого года, в Одессе работает особый военкомат для насильно мобилизуемых. По его словам, Одесский ТЦК (территориальный центр комплектации, занимается набором в ВСУ) Малиновского района сегодня является самым известным во всей области. Это учреждение закрытого типа с колючей проволокой и охраной, где людей могут держать до 10 дней. Как утверждает пленный, адвокатам-мужчинам, которые вызываются оказать юридическую помощь узникам военкомата, также угрожают повестками. Писториус "открестился" от Киева Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в интервью телеканалу ZDF, что Берлин не является партнером Киева в рамках НАТО, поэтому на него не распространяется действие 5-й статьи блока, которая гласит, что нападение на одного из его членов означает нападение сразу на весь альянс.Глава немецкого военного ведомства связал неудачи ВСУ на фронте с работой российской "оборонки". По словам Писториуса, несмотря на санкции Москва располагает собственной военной продукцией, в то время как ВПК западных стран "не может поставлять так скоро, как в этом возникают потребности", и это касается в первую очередь боеприпасов и ПВО. Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что немецкий министр "переобулся". Гумпомощь Украине сократилась Представитель польского Комитета защиты перевозчиков Польши Яцек Сокол заявил, что количество автомобилей с гуманитарной помощью Украине "резко сократилось" после того, как их начала проверять польская налоговая служба. Он отметил, что "внезапно" стало намного меньше автомобилей с гуманитарной помощью, потому что украинские водители сообщили своим начальникам, что будут проверены документы и, вероятно, будут возбуждены уголовные дела.Сокол подчеркнул в разговоре с изданием Do Rzeczy, что сами украинские компании-перевозчики обманывают свою страну и друг друга по вопросу, кто имеет право на проезд, а кто нет. Польские перевозчики уже на протяжении месяца блокируют пункты пропуска с Украиной, протестуя против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров. Их протест не касается военных грузов и гуманитарной помощи. Гибель Попова и КивыДепутат Народного совета ЛНР двух созывов Олег Попов погиб при теракте в Луганске. Как уточняется, его автомобиль взорвали у стадиона "Авангард". Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса, включая статью о теракте. Попов избирался депутатом Народного совета ЛНР первого и третьего созывов. Возглавлял парламентский комитет по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина. Кроме того, сегодня появилась информация о смерти экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, предположительно, тело политика нашли в деревне Супонево Одинцовского городского округа Московской области. По его словам, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Позднее в Следственном комитете подтвердили эту информацию.

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https://ria.ru/20231206/trevoga-1914041254.html

https://ria.ru/20231204/pomosch-1912987937.html

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

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