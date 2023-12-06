https://ria.ru/20231206/sotrudnichestvo-1914237816.html
Песков рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Ближнего Востока
Песков рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Ближнего Востока - РИА Новости, 07.12.2023
Песков рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Ближнего Востока
Инвестиционное сотрудничество России со странами Ближнего Востока будет продолжаться с учетом количества недругов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-06T23:29
2023-12-06T23:29
2023-12-07T00:11
россия
ближний восток
дмитрий песков
владимир путин
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_0:478:2789:2047_1920x0_80_0_0_ea00b4f52eb522490aac8ec22d424e48.jpg
ЭР-РИЯД, 7 дек - РИА Новости. Инвестиционное сотрудничество России со странами Ближнего Востока будет продолжаться с учетом количества недругов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию."Инвестиционное сотрудничество будет продолжаться. По понятным причинам, детали этих вопросов носят такой коммерческий характер. Тем более с учетом огромного количества недругов, которые будут продолжать неминуемо попытки оказывать давление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли расширение совместных проектов в области энергетики.
https://ria.ru/20231206/initsiativy-1914238620.html
россия
ближний восток
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/08/1863972213_60:0:2789:2047_1920x0_80_0_0_9e92cfca4c3055ab4d380ec216484947.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ближний восток, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия
Россия, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Саудовская Аравия
Песков рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Ближнего Востока
Песков: инвестиционное сотрудничество РФ и Ближнего Востока будет продолжаться