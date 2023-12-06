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Песков рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Ближнего Востока - РИА Новости, 07.12.2023
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23:29 06.12.2023 (обновлено: 00:11 07.12.2023)
https://ria.ru/20231206/sotrudnichestvo-1914237816.html
Песков рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Ближнего Востока
Песков рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Ближнего Востока - РИА Новости, 07.12.2023
Песков рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Ближнего Востока
Инвестиционное сотрудничество России со странами Ближнего Востока будет продолжаться с учетом количества недругов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-06T23:29
2023-12-07T00:11
россия
ближний восток
дмитрий песков
владимир путин
саудовская аравия
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ЭР-РИЯД, 7 дек - РИА Новости. Инвестиционное сотрудничество России со странами Ближнего Востока будет продолжаться с учетом количества недругов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию."Инвестиционное сотрудничество будет продолжаться. По понятным причинам, детали этих вопросов носят такой коммерческий характер. Тем более с учетом огромного количества недругов, которые будут продолжать неминуемо попытки оказывать давление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли расширение совместных проектов в области энергетики.
https://ria.ru/20231206/initsiativy-1914238620.html
россия
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россия, ближний восток, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия
Россия, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Саудовская Аравия
Песков рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Ближнего Востока

Песков: инвестиционное сотрудничество РФ и Ближнего Востока будет продолжаться

© POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЭР-РИЯД, 7 дек - РИА Новости. Инвестиционное сотрудничество России со странами Ближнего Востока будет продолжаться с учетом количества недругов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
Песков рассказал о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии
Вчера, 23:35
"Инвестиционное сотрудничество будет продолжаться. По понятным причинам, детали этих вопросов носят такой коммерческий характер. Тем более с учетом огромного количества недругов, которые будут продолжать неминуемо попытки оказывать давление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли расширение совместных проектов в области энергетики.
 
РоссияБлижний ВостокДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская Аравия
 
 
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