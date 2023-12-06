https://ria.ru/20231206/sotrudnichestvo-1914237816.html

Песков рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Ближнего Востока

Песков рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Ближнего Востока - РИА Новости, 07.12.2023

Песков рассказал об инвестиционном сотрудничестве России и Ближнего Востока

Инвестиционное сотрудничество России со странами Ближнего Востока будет продолжаться с учетом количества недругов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-06T23:29

2023-12-06T23:29

2023-12-07T00:11

россия

ближний восток

дмитрий песков

владимир путин

саудовская аравия

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ЭР-РИЯД, 7 дек - РИА Новости. Инвестиционное сотрудничество России со странами Ближнего Востока будет продолжаться с учетом количества недругов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию."Инвестиционное сотрудничество будет продолжаться. По понятным причинам, детали этих вопросов носят такой коммерческий характер. Тем более с учетом огромного количества недругов, которые будут продолжать неминуемо попытки оказывать давление", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, обсуждалось ли расширение совместных проектов в области энергетики.

https://ria.ru/20231206/initsiativy-1914238620.html

россия

ближний восток

саудовская аравия

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россия, ближний восток, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия