https://ria.ru/20231206/sberbank-1914041487.html

Сбербанк решил участвовать во второй волне пилота по цифровому рублю

Сбербанк решил участвовать во второй волне пилота по цифровому рублю - РИА Новости, 06.12.2023

Сбербанк решил участвовать во второй волне пилота по цифровому рублю

Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилотного проекта по тестированию цифрового рубля, первые операции с ним планируются в 2025 году, сообщил... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T09:45

2023-12-06T09:45

2023-12-06T09:45

экономика

россия

кирилл царев

сбербанк россии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилотного проекта по тестированию цифрового рубля, первые операции с ним планируются в 2025 году, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. "Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилота по тестированию цифрового рубля и планирует первые запуски с цифровым рублем в 2025 году", - сказал он журналистам в кулуарах Дня инвестора. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Цифровой рубль рассматривается как третья форма национальной валюты, он должен будет использоваться как средство для платежей и переводов. При этом в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит. Пилот с цифровым рублем на реальных операциях ЦБ запустил с 15 августа. Первая группа участников пилота состоит из 600 человек и 30 предприятий в 11 городах. На начальном этапе регулятор тестирует открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах.

https://ria.ru/20231205/startapy-1913831956.html

https://realty.ria.ru/20231129/sber-1912547967.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, кирилл царев, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)