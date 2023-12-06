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Сбербанк решил участвовать во второй волне пилота по цифровому рублю - РИА Новости, 06.12.2023
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09:45 06.12.2023
https://ria.ru/20231206/sberbank-1914041487.html
Сбербанк решил участвовать во второй волне пилота по цифровому рублю
Сбербанк решил участвовать во второй волне пилота по цифровому рублю - РИА Новости, 06.12.2023
Сбербанк решил участвовать во второй волне пилота по цифровому рублю
Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилотного проекта по тестированию цифрового рубля, первые операции с ним планируются в 2025 году, сообщил... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T09:45
2023-12-06T09:45
экономика
россия
кирилл царев
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилотного проекта по тестированию цифрового рубля, первые операции с ним планируются в 2025 году, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев. "Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилота по тестированию цифрового рубля и планирует первые запуски с цифровым рублем в 2025 году", - сказал он журналистам в кулуарах Дня инвестора. С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Цифровой рубль рассматривается как третья форма национальной валюты, он должен будет использоваться как средство для платежей и переводов. При этом в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит. Пилот с цифровым рублем на реальных операциях ЦБ запустил с 15 августа. Первая группа участников пилота состоит из 600 человек и 30 предприятий в 11 городах. На начальном этапе регулятор тестирует открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах.
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экономика, россия, кирилл царев, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Кирилл Царев, Сбербанк России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Сбербанк решил участвовать во второй волне пилота по цифровому рублю

Сбербанк примет участие во второй волне пилота по тестированию цифрового рубля

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкПосетители в офисе Cбербанка
Посетители в офисе Cбербанка - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Посетители в офисе Cбербанка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилотного проекта по тестированию цифрового рубля, первые операции с ним планируются в 2025 году, сообщил первый зампред правления банка Кирилл Царев.
"Сбербанк принял решение участвовать во второй волне пилота по тестированию цифрового рубля и планирует первые запуски с цифровым рублем в 2025 году", - сказал он журналистам в кулуарах Дня инвестора.
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С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Цифровой рубль рассматривается как третья форма национальной валюты, он должен будет использоваться как средство для платежей и переводов. При этом в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит.
Пилот с цифровым рублем на реальных операциях ЦБ запустил с 15 августа. Первая группа участников пилота состоит из 600 человек и 30 предприятий в 11 городах. На начальном этапе регулятор тестирует открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах.
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ЭкономикаРоссияКирилл ЦаревСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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