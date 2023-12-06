https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914117988.html

Британия расширила санкции против российского ВПК

Британия расширила санкции против российского ВПК - РИА Новости, 06.12.2023

Британия расширила санкции против российского ВПК

Под новые антироссийские санкции, введенные Британией, попало 31 физическое и юридическое лицо, связанное с военно-промышленным комплексом России, сообщил в... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T14:29

2023-12-06T14:29

2023-12-06T14:56

великобритания

россия

экономика

технологии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Под новые антироссийские санкции, введенные Британией, попало 31 физическое и юридическое лицо, связанное с военно-промышленным комплексом России, сообщил в среду британский МИД."Среди попавших под санкции сегодня: военно-промышленный комплекс России: 31 физическое и юридическое лицо, связанные с разработкой и производством дронов и частей ракет, а также импортирующие и поставляющие ключевые электронные компоненты", - говорится в сообщении ведомства.В частности, под санкции попал Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз", разрабатывающий двигатели для самолетов и вертолетов, а также члены его совета директоров. Помимо этого, в обновленный санкционный список были включены Воткинский завод, научно-технический центр Орион, радиотехническое предприятие "РАТЕП", оператор беспилотных авиационных систем "Аэроскан", поставщик электронного оборудования "Радиотехкомплект", научно-производственное предприятие "Радар ммс", компания по организации авиаперевозок Чартер Грин Лайт и компания ID Solution.Новые санкционные меры также коснулись предприятий из других стран, которые, по заявлению британских властей, поддерживают действия России на Украине. В санкционный список вошли китайские компании Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited, обвиняемые в поставке санкционных товаров, необходимых для военных действий России. Кроме того, санкции были введены против сербской компании AvioStar из-за отправки авиационных запчастей российским предприятиям, узбекской MVIZION, служившей посредником при импорте запчастей в РФ. В санкционный список также вошла турецкая компания Smart Trading Limited за поставку в Россию подсанкционной электроники.Помимо них, санкции были введены против четырех компаний из ОАЭ K&O Ship Management, Oil Tankers (Scf) Management, Radiating World Shipping Services Llc, Star Voyages Shipping Services L.L.C, которые обвиняются в непрозрачных схемах, способствующих беспрепятственной торговле российской нефтью.Кроме того, санкции были введены против еще трёх лиц и организаций, включая группу "Русич".

https://ria.ru/20231206/vsu-1914064338.html

https://ria.ru/20230913/rakety-1896075580.html

великобритания

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

великобритания, россия, экономика, технологии, санкции в отношении россии