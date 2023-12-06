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Британия расширила санкции против российского ВПК - РИА Новости, 06.12.2023
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14:29 06.12.2023 (обновлено: 14:56 06.12.2023)
https://ria.ru/20231206/sanktsii-1914117988.html
Британия расширила санкции против российского ВПК
Британия расширила санкции против российского ВПК - РИА Новости, 06.12.2023
Британия расширила санкции против российского ВПК
Под новые антироссийские санкции, введенные Британией, попало 31 физическое и юридическое лицо, связанное с военно-промышленным комплексом России, сообщил в... РИА Новости, 06.12.2023
2023-12-06T14:29
2023-12-06T14:56
великобритания
россия
экономика
технологии
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Под новые антироссийские санкции, введенные Британией, попало 31 физическое и юридическое лицо, связанное с военно-промышленным комплексом России, сообщил в среду британский МИД."Среди попавших под санкции сегодня: военно-промышленный комплекс России: 31 физическое и юридическое лицо, связанные с разработкой и производством дронов и частей ракет, а также импортирующие и поставляющие ключевые электронные компоненты", - говорится в сообщении ведомства.В частности, под санкции попал Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз", разрабатывающий двигатели для самолетов и вертолетов, а также члены его совета директоров. Помимо этого, в обновленный санкционный список были включены Воткинский завод, научно-технический центр Орион, радиотехническое предприятие "РАТЕП", оператор беспилотных авиационных систем "Аэроскан", поставщик электронного оборудования "Радиотехкомплект", научно-производственное предприятие "Радар ммс", компания по организации авиаперевозок Чартер Грин Лайт и компания ID Solution.Новые санкционные меры также коснулись предприятий из других стран, которые, по заявлению британских властей, поддерживают действия России на Украине. В санкционный список вошли китайские компании Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited, обвиняемые в поставке санкционных товаров, необходимых для военных действий России. Кроме того, санкции были введены против сербской компании AvioStar из-за отправки авиационных запчастей российским предприятиям, узбекской MVIZION, служившей посредником при импорте запчастей в РФ. В санкционный список также вошла турецкая компания Smart Trading Limited за поставку в Россию подсанкционной электроники.Помимо них, санкции были введены против четырех компаний из ОАЭ K&amp;O Ship Management, Oil Tankers (Scf) Management, Radiating World Shipping Services Llc, Star Voyages Shipping Services L.L.C, которые обвиняются в непрозрачных схемах, способствующих беспрепятственной торговле российской нефтью.Кроме того, санкции были введены против еще трёх лиц и организаций, включая группу "Русич".
https://ria.ru/20231206/vsu-1914064338.html
https://ria.ru/20230913/rakety-1896075580.html
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великобритания, россия, экономика, технологии, санкции в отношении россии
Великобритания, Россия, Экономика, Технологии, Санкции в отношении России
Британия расширила санкции против российского ВПК

Британия ввела санкции против 31 человека и предприятия, связанного с ВПК России

© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.12.2023
© AP Photo / Matt Dunham
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Под новые антироссийские санкции, введенные Британией, попало 31 физическое и юридическое лицо, связанное с военно-промышленным комплексом России, сообщил в среду британский МИД.
"Среди попавших под санкции сегодня: военно-промышленный комплекс России: 31 физическое и юридическое лицо, связанные с разработкой и производством дронов и частей ракет, а также импортирующие и поставляющие ключевые электронные компоненты", - говорится в сообщении ведомства.
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В частности, под санкции попал Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз", разрабатывающий двигатели для самолетов и вертолетов, а также члены его совета директоров. Помимо этого, в обновленный санкционный список были включены Воткинский завод, научно-технический центр Орион, радиотехническое предприятие "РАТЕП", оператор беспилотных авиационных систем "Аэроскан", поставщик электронного оборудования "Радиотехкомплект", научно-производственное предприятие "Радар ммс", компания по организации авиаперевозок Чартер Грин Лайт и компания ID Solution.
Новые санкционные меры также коснулись предприятий из других стран, которые, по заявлению британских властей, поддерживают действия России на Украине. В санкционный список вошли китайские компании Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited, обвиняемые в поставке санкционных товаров, необходимых для военных действий России. Кроме того, санкции были введены против сербской компании AvioStar из-за отправки авиационных запчастей российским предприятиям, узбекской MVIZION, служившей посредником при импорте запчастей в РФ. В санкционный список также вошла турецкая компания Smart Trading Limited за поставку в Россию подсанкционной электроники.
Помимо них, санкции были введены против четырех компаний из ОАЭ K&O Ship Management, Oil Tankers (Scf) Management, Radiating World Shipping Services Llc, Star Voyages Shipping Services L.L.C, которые обвиняются в непрозрачных схемах, способствующих беспрепятственной торговле российской нефтью.Кроме того, санкции были введены против еще трёх лиц и организаций, включая группу "Русич".
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