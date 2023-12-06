Британия расширила санкции против российского ВПК
Британия ввела санкции против 31 человека и предприятия, связанного с ВПК России
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
© AP Photo / Matt Dunham
Прохожие в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Под новые антироссийские санкции, введенные Британией, попало 31 физическое и юридическое лицо, связанное с военно-промышленным комплексом России, сообщил в среду британский МИД.
"Среди попавших под санкции сегодня: военно-промышленный комплекс России: 31 физическое и юридическое лицо, связанные с разработкой и производством дронов и частей ракет, а также импортирующие и поставляющие ключевые электронные компоненты", - говорится в сообщении ведомства.
В частности, под санкции попал Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз", разрабатывающий двигатели для самолетов и вертолетов, а также члены его совета директоров. Помимо этого, в обновленный санкционный список были включены Воткинский завод, научно-технический центр Орион, радиотехническое предприятие "РАТЕП", оператор беспилотных авиационных систем "Аэроскан", поставщик электронного оборудования "Радиотехкомплект", научно-производственное предприятие "Радар ммс", компания по организации авиаперевозок Чартер Грин Лайт и компания ID Solution.
Новые санкционные меры также коснулись предприятий из других стран, которые, по заявлению британских властей, поддерживают действия России на Украине. В санкционный список вошли китайские компании Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited, обвиняемые в поставке санкционных товаров, необходимых для военных действий России. Кроме того, санкции были введены против сербской компании AvioStar из-за отправки авиационных запчастей российским предприятиям, узбекской MVIZION, служившей посредником при импорте запчастей в РФ. В санкционный список также вошла турецкая компания Smart Trading Limited за поставку в Россию подсанкционной электроники.
Помимо них, санкции были введены против четырех компаний из ОАЭ K&O Ship Management, Oil Tankers (Scf) Management, Radiating World Shipping Services Llc, Star Voyages Shipping Services L.L.C, которые обвиняются в непрозрачных схемах, способствующих беспрепятственной торговле российской нефтью.Кроме того, санкции были введены против еще трёх лиц и организаций, включая группу "Русич".