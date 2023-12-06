Рекультивацию полигона под Переславлем-Залесским завершат в декабре
Рекультивацию полигона под Переславлем-Залесским завершат в декабре
CC BY-SA 4.0 / AlixSaz / Переславль-Залесский, Никольский монастырь, Церковь Усекновения главы Иоанна ПредтечиПереславль-Залесский, Никольский монастырь, Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи
Переславль-Залесский, Никольский монастырь, Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Рекультивацию полигона под Переславлем-Залесским в Ярославской области завершат в декабре, благодаря проведенным работам повысится качество жизни более чем 39 тысяч человек из расположенных рядом с полигоном населенных пунктов, сообщило правительство Ярославской области.
В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев лично выехал на полигон недалеко от Переславля, где подрядная организация ведет заключительные работы в рамках проекта общей стоимостью 623 миллиона рублей, из которых более 430 миллионов рублей – средства федерального бюджета.
Справиться с негативным влиянием полигона на окружающую среду удалось благодаря реализации правительством области федеральной программы "Чистая вода" нацпроекта "Экология", инициированного президентом России Владимиром Путиным, отмечает областное правительство.
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"Полигон, расположенный в нескольких километрах от Переславля-Залесского, был закрыт в связи с несоответствием требованиям экологической безопасности, но продолжал оставаться проблемным. При поддержке федерации удалось за год проделать серьезную работу по рекультивации. Мероприятия проводились на площади более 6 гектаров", – сказал Михаил Евраев.
Рекультивацию завершат уже в декабре, сообщает правительство Ярославской области. В результате проведенных работ повысится качество жизни более чем 39 тысяч человек из расположенных рядом с полигоном населенных пунктов.