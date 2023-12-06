https://ria.ru/20231206/rekultivatsiya-1914233197.html

Рекультивацию полигона под Переславлем-Залесским завершат в декабре

Рекультивацию полигона под Переславлем-Залесским завершат в декабре - РИА Новости, 06.12.2023

Рекультивацию полигона под Переславлем-Залесским завершат в декабре

Рекультивацию полигона под Переславлем-Залесским в Ярославской области завершат в декабре, благодаря проведенным работам повысится качество жизни более чем 39... РИА Новости, 06.12.2023

2023-12-06T22:24

2023-12-06T22:24

2023-12-06T22:24

ярославская область

общество

ярославская область

россия

михаил евраев

владимир путин

переславль-залесский

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841500514_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6eed9f536250468a3e45a094d8f7d923.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 дек – РИА Новости. Рекультивацию полигона под Переславлем-Залесским в Ярославской области завершат в декабре, благодаря проведенным работам повысится качество жизни более чем 39 тысяч человек из расположенных рядом с полигоном населенных пунктов, сообщило правительство Ярославской области. В среду губернатор Ярославской области Михаил Евраев лично выехал на полигон недалеко от Переславля, где подрядная организация ведет заключительные работы в рамках проекта общей стоимостью 623 миллиона рублей, из которых более 430 миллионов рублей – средства федерального бюджета. Справиться с негативным влиянием полигона на окружающую среду удалось благодаря реализации правительством области федеральной программы "Чистая вода" нацпроекта "Экология", инициированного президентом России Владимиром Путиным, отмечает областное правительство. "Полигон, расположенный в нескольких километрах от Переславля-Залесского, был закрыт в связи с несоответствием требованиям экологической безопасности, но продолжал оставаться проблемным. При поддержке федерации удалось за год проделать серьезную работу по рекультивации. Мероприятия проводились на площади более 6 гектаров", – сказал Михаил Евраев. Рекультивацию завершат уже в декабре, сообщает правительство Ярославской области. В результате проведенных работ повысится качество жизни более чем 39 тысяч человек из расположенных рядом с полигоном населенных пунктов.

https://realty.ria.ru/20231103/rzhd-1907184575.html

https://ria.ru/20230130/pereslavl-1847851798.html

ярославская область

россия

переславль-залесский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ярославская область, россия, михаил евраев, владимир путин, переславль-залесский, жкх